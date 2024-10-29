美證實1萬北韓軍人赴俄 部分已抵庫斯克前線

美國國防部發言人辛赫指出，北韓已經派出約1萬名軍人至俄羅斯訓練，將於未來數週前往烏克蘭作戰。（美聯社）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓派遣1.2萬名士兵支援俄羅斯，目前已有數批北韓軍人赴俄受訓，準備支援俄羅斯侵略烏克蘭。美國國防部發言人辛赫（Sabrina Singh）28日指出，北韓已經派出約1萬名軍人至俄羅斯訓練，將於未來數週前往烏克蘭作戰。

綜合外媒報導，美國國防部指出，目前赴俄受訓的北韓軍人已經達到1萬人之多，高於上週三評估的3000人。辛赫表示，其中一部分北韓軍人已經接近烏克蘭，美方越來越擔心俄羅斯打算在靠近烏克蘭邊境的俄羅斯庫斯克州部署這些北韓士兵，用於支援俄軍攻打烏軍的作戰行動。辛赫提到，國防部長奧斯汀與南韓防長金龍顯將討論北韓士兵問題，且北韓參戰後，美國不會對「烏克蘭使用美製武器」施加新的限制。

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至於北韓軍隊是否已經進入庫斯克州，美國國防部拒絕證實，辛赫僅說，北韓軍隊很有可能朝著庫斯克方向前進，目前還沒有更多細節。

不過，烏克蘭情報單位確認北韓軍事單位已經抵達庫斯克地區，北約秘書長呂特（Mark Rutte）28日也予以證實。呂特指出，北韓部署軍隊代表著平壤當局參與衝突的「顯著升級」，以及「俄羅斯侵略戰爭的危險擴張」，同時也代表俄羅斯總統普廷「日漸絕望」的跡象。

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