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距中國最近的「天駒部隊」 國防立委考察慰勉IDF前線戰備

2024/10/29 10:41

立法院外交及國防委員會昨（28）日由召集委員王定宇帶隊，偕同沈伯洋、張雅琳等立委，前往澎湖馬公基地慰問駐防的空軍「天駒部隊」，實地瞭解飛行員24小時的警戒實況。（軍聞社提供）立法院外交及國防委員會昨（28）日由召集委員王定宇帶隊，偕同沈伯洋、張雅琳等立委，前往澎湖馬公基地慰問駐防的空軍「天駒部隊」，實地瞭解飛行員24小時的警戒實況。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國距離中國最近的空軍部隊為駐防於澎湖的「天駒部隊」，面對中共解放軍日益擴大的灰色地帶衝突及聯合軍演，天駒部隊的戰備肯定更為緊繃。昨（28）日立法院外交及國防委員們前往澎湖馬公基地，考察澎湖空軍部隊，並實地瞭解戰備整備概況，同時對戍守前線的官兵表達感謝與肯定。

立法院外交及國防委員會昨（28）日由召集委員王定宇帶隊，偕同沈伯洋、張雅琳等立委，前往澎湖馬公基地慰問駐防的空軍「天駒部隊」，並由國防部常務次長楊基榮中將、空軍司令部參謀長王德揚中將等人的陪同下，實地瞭解飛行員24小時的警戒實況。

王定宇召委（右3）及沈伯洋（右1）、張雅琳（左5）等立委先後聽取單位任務簡報，提出相關建言共同研討，接著實地走訪待命升空的警戒室，考察飛行員警戒實況，而後參觀了解駐防的IDF戰機性能及各項武器裝備。（軍聞社提供）王定宇召委（右3）及沈伯洋（右1）、張雅琳（左5）等立委先後聽取單位任務簡報，提出相關建言共同研討，接著實地走訪待命升空的警戒室，考察飛行員警戒實況，而後參觀了解駐防的IDF戰機性能及各項武器裝備。（軍聞社提供）

據《軍聞社》報導，國防委員一行人先後聽取單位任務簡報，提出相關建言共同研討，接著實地走訪待命升空的警戒室，考察飛行員警戒實況，並由任務機領隊說明警戒任務程序，而後參觀了解駐防的IDF戰機性能及各項武器裝備；最後，王定宇召委也代表頒贈加菜金慰勉官兵辛勞，並與官兵代表合影留念。

「天駒部隊」所屬IDF戰機憑藉著國軍三型主力戰機中，能夠最快完成開機與升空的優點，能夠迅速升空攔截來犯的共機；在緊急任務時，IDF戰機從接獲作戰指揮部命令，到完成戰機啟動、校準、各項空電設定並起飛，這段複雜的過程僅須5分鐘即可完成，相比F-16戰機及幻象2000戰機還要更短，因此空軍將IDF戰機部屬至前線部隊。

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