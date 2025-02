波蘭軍方的韓國貨快要+1 專屬FA-50PL已開始在KAI工廠生產

據外媒近日報導,前往採訪韓國KAI工廠的波蘭記者指出,該國航電升級的第一架「客製化」FA-50PL已投入開始生產,預計交付波蘭空軍的進度將會加快。(圖片擷取自@MarcinRogowsk14的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕波蘭軍方於2022年時向韓國航太工業(KAI)訂購48架FA-50系列輕型戰鬥攻擊機,已替換老舊的俄系Mig-29戰機與Su-22攻擊機。而據外媒報導,前往採訪KAI工廠的波蘭記者指出,該國航電升級的第一架「客製化」FA-50PL已投入開始生產,預計交付波蘭空軍的進度將會加快。

據軍聞網站《Defence Blog》報導,波蘭籍記者Juliusz Sabak近期前往採訪韓國航空航太工業(KAI)的工廠時透露,波蘭所訂購的第一架FA-50PL輕型戰鬥攻擊機,已開始在韓國生產。該名記者亦在社群媒體上發布貼文,並與產線上仍為黃色蒙皮的機體合影,圖中可見其垂直尾上寫著FA-50PL的型號字樣,下方則為生產序號5013。

Another day, another story. How many @KoreaAerospace_ #FA50PL is on asembly line? More than two. pic.twitter.com/HIFObu8Knm