波蘭軍方的韓國貨快要+1 專屬FA-50PL已開始在KAI工廠生產

據外媒近日報導，前往採訪韓國KAI工廠的波蘭記者指出，該國航電升級的第一架「客製化」FA-50PL已投入開始生產，預計交付波蘭空軍的進度將會加快。（圖片擷取自@MarcinRogowsk14的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕波蘭軍方於2022年時向韓國航太工業（KAI）訂購48架FA-50系列輕型戰鬥攻擊機，已替換老舊的俄系Mig-29戰機與Su-22攻擊機。而據外媒報導，前往採訪KAI工廠的波蘭記者指出，該國航電升級的第一架「客製化」FA-50PL已投入開始生產，預計交付波蘭空軍的進度將會加快。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，波蘭籍記者Juliusz Sabak近期前往採訪韓國航空航太工業（KAI）的工廠時透露，波蘭所訂購的第一架FA-50PL輕型戰鬥攻擊機，已開始在韓國生產。該名記者亦在社群媒體上發布貼文，並與產線上仍為黃色蒙皮的機體合影，圖中可見其垂直尾上寫著FA-50PL的型號字樣，下方則為生產序號5013。

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Another day, another story. How many @KoreaAerospace_ #FA50PL is on asembly line? More than two. pic.twitter.com/HIFObu8Knm — Juliusz Sabak （@JuliuszSabak） October 25, 2024

值得注意的是，除了第一架投產外，社群照片甚至透露，產線上的機體至少擁有兩架，甚至以上。報導則引述KAI官員證實，6架FA-50PL輕戰鬥攻擊機目前正在生產中，預計交付進度將加快；一旦完工，這些戰機將作為更廣泛合約的一部分部署到波蘭空軍，該國合約總共需要48架。生產進度標誌著華沙和首爾之間擴大國防合作的一個重要里程碑。

FA-50PL為韓國T-50「金鷹」教練機的戰鬥衍生版本，波蘭的PL型號特別針對航電進行增強，包括飛行航空電子設備、武器集成和戰術多功能性，以符合北約的作戰標準。圖為韓國標準版的FA-50。（圖片擷取自KAI網站）

FA-50PL為韓國T-50「金鷹」教練機的戰鬥衍生版本，波蘭的PL型號特別針對航電進行增強，包括飛行航空電子設備、武器集成和戰術多功能性，以符合北約的作戰標準。其可整合掛載計畫有AN/AAQ-33「狙擊手」標定莢艙（Sniper ATP）、GBU-38聯合直攻彈藥（JDAM）、GBU-12雷射導引炸彈、AGM-65L「小牛」飛彈，以及AIM-9X「響尾蛇」與AIM-120對空飛彈等，未來將與波蘭現役的F-16C/D Block 50戰機相搭配。

波蘭空軍的48架FA-50訂單中，已於去（2023）年8月先行獲得12架為FA-50GF（FA-50 Block 10），其GF為「填補空缺」（gap-filler）之意，性能略低於正在生產的FA-50PL；至於更先進版本的36架FA-50PL，則預定2025至2028年間陸續交付。

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