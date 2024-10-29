國防部推動風險管理工作 降低自傷、軍紀及保防風險

國防部今日舉行「國防部推動風險管理工作」記者會，總督察長室財務督察處處長駱可出席。（記者羅沛德攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日舉行「國防部推動風險管理工作」記者會，總督察長室財務督察處處長駱可上校表示，國防部將風險管理融入日常作業及決策運作，平時除考量可能影響建軍備戰達成之風險，訂定各項目標及策略外；並透過辨識及評估風險，採取內部控制等機制，以合理確保達成施政目標；另透過軍事教育及教育訓練，強化單位同仁對風險的認知，提升單位風險管理能量，以創造優質安全的工作環境。

駱可指出，國防部推動風險管理係依據行政院109年9月頒布「行政院及所屬機關風險管理及危機處理作業原則暨作業手冊」，將內部控制併入風險管理之修正做法，於同年12月訂頒「國防部風險管理與危機處理（含內部控制）綱要計畫」，並於111年12月訂頒「國防部風險管理及危機處理作業原則」。

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駱可表示，本部為推動風險管理工作，設立「風險管理及危機處理專案小組」，設置指導組由軍政副部長兼任召集人、總督察長兼任執行長，管制各軍司令部、本部及參謀本部一級單位等執行小組執行風險管理作業，另由總督察長室擔任秘書單位，推動風險管理作業，並編成督考小組督考執行小組推動成效。

駱可表示，針對國防部整體風險進行整合性風險管理，作業時程始於每年1、2月修正風險評估及處理彙總表與機關風險圖像開始，年度中執行風險管理（包含教育訓練、監控、督導等），並於12月至次年2月檢討前一年度風險管理執行情形，於次年3月底前由部長簽署內部控制聲明書，每年度反覆執行此步驟，以落實本部風險管理。

國軍風險管理教育訓練部分，駱可說，本部持續透過教育訓練，提升各級人員風險管理知能，期望能透過資訊傳遞及溝通交流，強化單位同仁對風險的認知，提升單位風險管理能量，使人人懂風險、人人能預防，進而做到「預警、預知、預防」，創造優質安全的工作環境。

駱可指出，實施方式區分軍事教育及教育訓練，將「風險管理」觀念納入學校教育班隊「共同性一般課程」規劃施訓，並針對單位督察主管、業務主管及承參舉辦專案教育訓練；另由各單位規劃課程實施擴訓，置重點於正（副）主官、相關業務主管及承參，期能推廣風險管理觀念融入本部各級人員日常作業及決策運作。去（112） 年度舉辦國防部及分區專案教育訓練共191場次及1萬9932人次；今（113）年目前共舉辦5場次專案教育訓練1166人次參訓；並責令全軍於11月底前自行擴訓。

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