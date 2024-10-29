國軍自傷案件頻傳 「外部諮商」及「心理健檢」納風管作為

國防部29日舉行「國防部推動風險管理工作」記者會，國防部政治作戰局政戰綜合處處長張景泰出席。（記者羅沛德攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕近年國軍自傷案件頻傳，根據立法院預算中心調查報告指出，去年國軍軍職人員自殺人數是23人，相較前年17人增加了6人，是近6年來最高；今年上半年國軍有12人自殺，較去年上半年增加了3人。對此政戰局政戰綜合處處長張景泰上校表示，根據衛福部自殺防治委員會委員、台大醫院廖士程醫師指出，不只是國軍，而是國內以及其他國外調查的自殺數據，這幾年都有顯著上揚，並不是只有國軍在增加。對於防治自殺行為，未來國軍仍會持續精進。

張景泰表示，近兩年的國軍自殺人數確實有顯著上揚，經統計分析，最主要官兵自殺的成因，都是環繞在經濟債務以及感情這兩大因素中，當然其它也包含環境適應、工作壓力、家庭因素，或者本身他就有一些精神疾患。

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張景泰表示，為因應這些現象，國防部未來會針對從107年推動的鏈結民間輔導支援，希望官兵能主動對外面的心理諮商機構求助，國防部來補助心理諮商的費用。其次，從今年7月1日開始，國軍志願役的體檢已將心理健康諮詢納入年度體檢，就是希望能提早篩濾。當然，國軍從今年的3月份開始，就普遍舉行自我傷害防治的行為宣教，希望透過教育手段來減低官兵自殺。

而國軍跟全國自殺率比較，張景泰表示，根據衛福部每年6到7月，公布前一年度的全國粗死亡率，與國軍較接近的年齡層就是介於15至44歲的級距，衛福部公布去年的數據顯示，粗死亡率是每10萬人15.4人，國軍在此一級距當中，每10萬人為15人，死亡率還是低於此一數字。

張景泰坦言，自殺率這個數字還是相當的冰冷，對於防治自殺行為，未來國軍仍會持續精進。

至於為何國軍這兩年自殺數字上揚，原因究竟為何，張景泰表示，國軍對於這兩年自殺數字進行初步研究，根據衛福部自殺防治委員會委員、台大醫院廖士程醫師指出，不只是國軍，而是國內以及其他國外調查的自殺數據，這幾年都有顯著上揚，並不是只有國軍在增加。

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