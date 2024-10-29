「鷂式」退役就沒了...最後一架完成維修的AV-8交付美陸戰隊

根據美軍28日公布的消息指出，美軍東部艦隊整備中心（FRCE）於上（9）月26日，完成了最後一次的AV-8B維修任務，並出廠交付給位於東岸「櫻桃點」（Cherry Point）陸戰隊航空站；後勤線的關閉也標誌著一個時代的結束。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕在F-35B戰機問世以前，AV-8 Harrier（海獵鷹，或稱鷂式）一直是美國海軍陸戰隊「垂直起降」（VTOL）戰機的代表，其特殊的外型也令人印象深刻。然而，美軍計畫於2026年退役所有現役的AV-8B+，最後一架進行深度保修的「鷂式」也於上月底出廠，爾後維保線將轉型為F-35B，後勤線關閉也標誌著一個時代的結束。

根據美軍28日公布的消息陳述，美軍東部艦隊整備中心（Fleet Readiness Center East, FRCE）於上（9）月26日，完成了最後一次的AV-8B維修任務，並出廠交付給位於東岸「櫻桃點」（Cherry Point）陸戰隊航空站的海軍陸戰隊第223攻擊中隊（VMFA-223）。

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美軍FRCE也在其臉書社群表示，他們9月20日於機庫舉辦了一個非正式的紀念儀式，慶祝AV-8機型的維修線走入歷史。（圖片擷取自DVIDS）

美軍FRCE也在其臉書社群表示，其9月20日於機庫舉辦了一個非正式的紀念儀式，慶祝該機型的維修線走入歷史。曾經是FRCE飛機修護主管的史都華（Mike Stewart）表示，許多保養廠內的維修專業人員，都花了一大部分的職業生涯在與AV-8戰機飛機工作；而他從1994年到2011年間，從職業生涯的開始就在這裡工作近30年，很難相信目睹產線落幕的一天。

軍聞網站《The Aviationist》也報導指出，FRCE自1973年以來一直支援AV-8系列的維護，從早期的AV-8A型及其F402引擎開始，並在延長戰機的使用壽命，發揮了不可或缺的作用。然而，隨著海軍陸戰隊轉向使用更先進的F-35B「閃電II」戰機，FRCE的「鷂式」團隊正在將其專業知識應用於F-35上，其中不乏許多畢生奉獻給「鷂式」飛機的技術人員，現在都將面臨這項任務轉變。

FRCE指揮官貝爾蒂（Randy Berti）上校表示，該設施50年來為海軍陸戰隊和盟軍「鷂式」中隊提供的技術支持表示自豪，並將該計劃的成功，歸於多代FRCE人員堅定不移的奉獻精神。

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