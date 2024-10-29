長泰操演傳大批軍車出營即拋錨 陸軍參謀長：有不預期情況發生

國防部29日舉行「國防部推動風險管理工作」記者會，陸軍參謀長陳建義出席。 （記者羅沛德攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕陸軍近日展開「長泰19號」實兵演習，扮演攻守兩軍的586旅、333旅今天在彰化對抗，並驗證通信、後勤支援等多項作為，共超過4000名兵力投入，並落實無劇本、夜間及24小時訓練。但基層官兵曾傳出某單位一出營區，就有多達30多輛軍車故障拋錨。陸軍參謀長陳建義澄清，從統裁部掌握的來看，沒有30多輛車故障的狀況，不過演習過程中確實有預期或不預期發生的情況要應處。

國防部今日召開「國防部推動風險管理工作」記者會，陳建義中將表示，今年長泰操演的演練重點，首先驗扮演攻守兩軍的586旅、333旅今天在彰化對抗，並驗證通信、後勤支援等多項作為，共超過4000名兵力投入，並落實無劇本、夜間及24小時訓練。證整體部隊在實距離指揮下展開的指揮掌握，還有相關各項通信效能和舉凡情報、指管、後知，還有整個火力及貫徹「無腳本」作戰場景的演練。

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在後備配合參演部分，也是在防衛作戰場景中，常備跟後備部隊相互支援協調、配合演練的項目，這在去年的長泰操演中，已有過那邊操演。

至於有基層官兵曾傳出某單位一出營區，就有多達30多輛軍車故障拋錨。陳建義澄清，從統裁部掌握的來看，沒有30多輛車故障的狀況，不過演習過程中確實有預期或不預期發生的情況要應處。

陳建義解釋，任何操演前都會進行周詳的整備，這次操演前也經由統裁部及軍團聯保廠完成裝備檢整，這是任何演訓潛必然的程序。不過長泰操演是長距離的移動，部隊要從駐地進入戰術位置，再依統裁部的訓令執行戰術計畫和機動，過程可能長達數百公里，這也是要驗證作戰計畫與裝備妥善狀況。

陳建義說，實際操作過程中，有可能是駕駛、車長依車上儀表狀況，在不影響交通的情況下做預防性處置，這時會透過機動保修組協處；另一種是統裁部無預警時，下達車輛遭破壞等臨機應處的狀況。因此，從統裁部掌握的來看，沒有30多輛車故障的狀況，不過演習過程中確實有預期或不預期發生的情況要應處。

陳建義強調，演習過程發生的，也是實際作戰場景會遭遇的狀況，這也是藉演訓讓官兵正常操作、應處，透過可就近獲得的支援系統，儘快排除故障遂行任務，這也是這次演練的重點目標。

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