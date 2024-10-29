射程300公里、5分鐘內精準突防 南韓首曝超音速空對地飛彈

南韓新型空射飛彈將配備於FA-50輕型攻擊機與KF-21戰機，最高速度可達2.5馬赫。（圖取自南韓國防科學研究專頁）〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓國防科學研究所（ADD）24日在慶尚南道泗川航空展，首度對外公開最新研發的超音速空對地飛彈實體測試模型。這款新型飛彈將配備於FA-50輕型攻擊機與KF-21戰機，最高速度可達2.5馬赫（約每小時3000公里），射程達300公里，不僅將大幅提升南韓空軍打擊能力，更可望成為重要軍售產品。

根據韓媒《BIZ.HANKOOK》28日報導，這款超音速飛彈採用革命性的「衝壓噴射引擎」（ducted ramjet）技術，有別於傳統火箭引擎需額外攜帶氧化劑，新型引擎直接利用大氣中的空氣進行燃燒推進。ADD表示，這項技術不僅可維持更長航程，更能實現超音速巡航，從發射到命中目標僅需約5分鐘，大幅提升突防能力，並降低被敵方防空系統攔截的風險。

在導引系統方面，飛彈採用模組化設計，配備複合尋標器，結合主動雷達導引與紅外線導引系統，可在各種天候條件下維持高精度打擊能力，並有效克服電子干擾。此外，飛彈還將運用匿蹤技術，進一步提升突防性能。

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據ADD公布的研發時程，該款飛彈自2022年啟動研製，預計2026年完成開發。韓華航太（Hanwha Aerospace）將負責原型機生產，並進行與FA-50戰機的武器系統整合。ADD計畫於2025年進行三次飛行測試，以驗證各項性能指標並進行必要調整。

市場分析顯示，這款超音速飛彈的問世具有重要戰略意義。目前國際市場上，同級戰機如F-16V或JAS-39E「獅鷲」（Gripen）戰機僅能搭載亞音速空對地飛彈，而法國「飆風」（Rafale）戰機的超音速飛彈，因涉及核彈頭而無法外銷。這使得南韓FA-50與KF-21戰機在軍售市場上擁有獨特優勢。

值得注意的是，波蘭等已採購FA-50戰機的國家，已對這款新型飛彈表達高度興趣。南韓軍方也計畫依據此技術平台，開發空對艦等衍生型號，進一步擴大應用範疇。

南韓國防安全論壇研究員金玟錫指出，這款飛彈的研製成功，不僅強化了南韓的防衛能力，更標誌著韓國軍工技術邁入新里程碑。隨著全球對精準打擊武器需求持續上升，南韓軍工產業在國際市場的競爭力將進一步提升。

這款新型飛彈將與南韓現役的「天龍」（Cheonryong）飛彈及德製「金牛座」（Taurus）巡弋飛彈形成互補，大幅強化韓國空軍的精準打擊能力。ADD表示，待全案完成後，將以此為基礎，持續開發更先進的空中打擊武器，鞏固韓國在全球軍工產業的競爭優勢。

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