駁「球員兼裁判」質疑 國軍：新型抗彈板測試機台獲第三方單位校正

國防部正產製新一代抗彈板，圖為經過國防部副部長徐衍璞上將認證過的測試抗彈板。（資料照）〔記者吳哲宇／台北報導〕考量國造現役抗彈板防護能力備受質疑，軍備局為此研議新第一代抗彈板，不過，民進黨立委王定宇質疑此案有綁標嫌疑，國民黨立委徐巧芯亦指，國軍驗收「球員兼裁判」，陶瓷片沒獲合格TAF認證，也沒送第三方檢驗。對此，國防部軍備局今日表示，未來軍備局產製的抗彈板，將由規格鑑測中心來負責鑑測，該中心預計今年底即可獲得TAF認證。

防部今日召開「國防部推動風險管理工作」記者會，針對徐巧芯爆料，國軍製作新式抗彈板測試機台未獲TAF認證，媒體詢問軍備局校正與錄影存證過程，抗彈板是否由第三方公正測試。

國防部日前曾澄清，軍備局生製中心第205廠產製新一代抗彈板所需測試機台，均經第三方公正單位，即具TAF認證之實驗室校正。陶瓷片採購彈測過程，由規格鑑測中心人員全程監辦錄影存證，並依美軍ESAPI程序執行。

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國防部29日舉行「國防部推動風險管理工作」記者會，軍備局生產製造中心主任王國樑出席。（記者羅沛德攝）軍備局生產製造中心主任王國樑少將今日表示，抗彈板設計就是為能抵擋中共的5.8公厘鋼芯彈的穿透，因此整個規格訂定非常嚴謹，包含未來的評選也會請專家學者，共同以公正的態度評選優秀廠商。



針對整個測試時所使用的機台，王國樑說，小至一把卡尺，大至恆溫濕機，都是委由民間第三公正單位校正，也是具有TAF認證的實驗室。至於測試人員的資格，包括他在內，相關人員曾受過ISO實驗室訓練，也要獲得TAF認證合格的實驗室測試員，軍備局在測試過程中，也有請鑑測中心的專業測試人員全程監辦，都有錄影錄影憑證，因此測試結果無庸置疑。

王國樑說，國軍獲得新一代抗彈板的採購原料後，同樣由205廠產製，為確保生產品質具公信力，國軍產品都是由規格鑑測中心負責鑑測。該中心目前也曾言，新一代TAF認證的實驗室認證，預計在今年12月底前就會通過，明年預計投產的抗彈板，都將由經過認證的實驗室來測試。

軍備局獲得管理處處長李健青少將補充，新一代抗彈板測試方式，已由美國司法協會NIJ的測試方式，改為美軍ESAPI最新版本的測試，過程非常的嚴謹，也比原來的NIJ保護力更強。

對於先前民進黨立委王定宇質疑戰鬥背心綁標一事，李健青表示，新式戰鬥背心規格是依照軍種作戰需求，以及軍備局與三軍、使用單位共同參與討論訂定。背心使用的材質都是使用國家CNS標準訂定；配件跟扣具則是訂定拉力強度及測試次數不故障等標準。目前採購計畫目前還在編審中，根據會議記錄、錄音和採購計畫，都沒有綁定要採用磁扣，未來也會增訂廠商使用的配件，皆不可干擾指南針或通信裝備。

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