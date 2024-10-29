輕忽海上船隻避颱風險 中國海警船編隊連2天越界闖金門水域

中國海警船（右）再度闖入金門限制水域，海巡署金馬澎分署立即派出金門巡防艇（左）一對一對應、驅離。（金門海巡隊提供）〔記者吳正庭／金門報導〕又來了！海巡署金馬澎分署今日指出，中國海警繼昨天侵擾金門南方海面，今天又派出「原班人馬」4艘船隻，闖入金門限制水域，枉顧此時受康芮颱風影響，在海面避風行駛的船隻安全；金馬澎分署今日表示，我方監偵到中船侵擾意圖明顯，隨即派出四船對應、驅離，全程歷經約2小時。



金馬澎分署指出，台灣周遭海域正受到康芮颱風影響，氣象預報海峽風力達9至10級，金門南方水域海象惡劣；上午8點多從雷達偵獲中國海警船兵分2路，有3艘自廈門出發，1艘自泉州圍頭往西南航行，4艘海警船於金門南方水域集結並迫近限制水域外界線，侵擾意圖明顯。金馬澎分署立即部署4艘巡防艇以「1對1」方式對應，拒其進入。



28日侵擾金門的編號「14512」、「14609」、「14603」、「14602」4艘中國海警船，原班人馬在上午9點左右，再度編組並分別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇南方闖入我國水域，我方4艘巡防艇依部署位置趨前對應，各艇並全程以中、英文對中國海警船廣播，嚴正宣告我方執法立場，要求中船立即轉向離開金門水域，中國海警船在金門巡防艇併航監控及廣播驅離下，於上午11點駛離，歷時約2小時。



中國海警船再度闖入金門限制水域，海巡署金馬澎分署派出金門巡防艇廣播、驅離。（金門海巡隊提供）金馬澎分署表示，中國海警船連續2天編隊越界，今年累計已多達48次闖入我國金馬水域。海巡署表示，中國海警此舉已加劇兩岸隔閡，嚴重撕裂兩地人民情感，無益兩岸對等交流；值此東北季風及颱風來襲，海象不佳，應以民命民產為優先考量，以負責的態度，共同維護海上航行安全與交通秩序。



海巡署表示，呼籲中方停止類似破壞兩岸和平的侵擾舉措。海巡署將持續秉持不挑釁、不衝突、不迴避、不退讓、不畏懼之原則，堅定不移維護我海域安全與秩序，全心全力捍衛國家主權權利。

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