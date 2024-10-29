國造「防空型」輕型巡防艦下月初安龍 力拼2026年交付海軍

海軍輕型巡防艦防空型原型艦已開工將近1年，預計下月初進行安龍典禮。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍透過「國艦國造」政策籌獲2艘2500噸輕型巡防艦，據了解，「防空型」原型艦於去年11月開工後，造船進度正常，預計下（11）月4日即可安放龍骨；今年1月開工的「反潛型」原型艦，安龍時間預計落在明年春節假期後，整體進度正常。

海軍為迅速強化水面艦戰力，在「震海計畫」新一代巡防艦籌獲進度不如預期下，改為優先執行2艘輕型巡防艦原型艦籌獲案，由中信造船承造，該型艦排水量約2500噸左右，並分為「防空型」與「反潛型」二種，「防空型」原型艦於去年11月17日開工，「反潛型」原型艦則在今年1月16日動工。

據了解，優先開工的「防空型」原型艦進度正常，相關單位已規劃在11月4日舉辦安龍典禮，代表造艦工作已有初步成果；「反潛型」原型艦的安龍典禮也預計在開工後一年實施，暫定於明年春節假期後的2月進行。2艘軍艦的交艦時間皆為2026年10月以前。

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海軍輕型巡防艦防空型原型艦已開工將近1年，圖為原型艦。（資料照）「防空型」與「反潛型」輕型巡防艦的任務不同，前者主要司職防空任務，因此在艦艏裝設搭載防空飛彈的垂直發射系統；後者則以偵測、獵殺敵軍潛艦為主要任務，因此搭載魚雷、聲納等反潛裝備，二者皆搭載國造「雄風」系列反艦飛彈，可有效打擊敵軍水面艦。國軍預計在籌獲2艘原型艦後，再編列預算採購10艘後續艦。

為確保輕型巡防艦人員培訓順遂，國防部已於明年度編列受訓預算，根據國軍明年度預算書揭示．海軍司令部明年編列新台幣496萬6千元、選派22名官兵赴外接受戰鬥管理系統、雷達系統教育訓練課程，這些人員完訓返國後，將成為種子教官，作為日後擴訓的人力基礎。

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