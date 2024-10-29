「長泰19號操演」挺進彰化 M60A3戰車穿梭街頭民眾驚呼「超逼真」

國軍進行「長泰19號操演」，清晨5點天未亮，準備拂曉出擊。（黃仲平提供）〔記者陳冠備／彰化報導〕國軍地面部隊重大演習「長泰19號操演」今（29）日在彰化縣竹塘鄉街頭進行實兵對抗，今年由南部的機步333旅，對上中部勁旅裝甲586旅，雙方共出動包括M60A3主力戰車等近百輛戰術車輛，當地不少民眾搶拍難得畫面，驚呼「超逼真」。

規模僅次於漢光演習的「長泰19號」操演，從10月26日至11月1日間實施，由六軍團指揮部編成統裁部，指導中部十軍團裝甲586旅、南部八軍團機步333旅實施聯兵旅跨區對抗，雙方各出動約1900名兵力，若包含統裁部人員，則超過4000名兵力投入長泰19號操演；車輛部分，則出動超過100輛的戰車、甲車、砲車等。

國軍「長泰19號操演」在彰化竹塘街頭進行實兵對抗，戰車士兵在路旁等待，準備接受命令進攻。（記者陳冠備攝）參與操演的雙方部隊今天在彰化竹塘進行實兵對抗，由扮演攻擊（紅）軍的333旅，在清晨5點準備拂曉襲敵，守（藍）軍586旅獲報後，立刻出動6輛M60A3戰車等進行「戰術集結、戰術機動」、「遭遇戰鬥」、「攻防戰鬥」 、「攻防易勢」及「追擊與逐次抵抗」等戰術作為，同時出動陸軍36化學兵透過悍馬車施放煙霧，藉此掩護586旅進行戰術作為，並避免遭無人機偵獲；另外，聯絡官也申請2架AH-64E阿帕契攻擊直升機空中支援，最後在半小時內擊退攻方，解除狀況。

「長泰19號操演」今早在彰化縣竹塘鄉街頭進行實兵對抗，今年由南部的機步333旅，對上中部勁旅裝甲586旅，雙方共出動近百輛戰術車輛、戰車。（黃仲平提供）對於國軍睽違20年進駐竹塘演習，竹塘國中校長黃仲平表示，彰化罕見有國軍實兵演習，這次長泰19號操演出動大量戰車、裝甲車等，其中部分巷弄超狹小，M60A3戰車仍能快速前行，還能輕鬆轉彎，覺得國軍技術「蠻厲害的」。且演練時間剛好遇到上課時間，不少學生看到都驚奇不已，對國軍英姿多了不少嚮往。

陸軍六軍團表示，長泰19號操演為軍團年度既定重要實戰化演訓，採實兵、實車、實裝方式進行，藉由完整戰場情報準備及指參作業程序，策定各項作戰計畫，並透過「指揮鏈」、「情報鏈」、「擊殺鏈」、「後支力」與 「通信鏈」等戰術作為的相互整合與運用，有效發揮聯合軍（兵）種協同作戰效能，深化部隊實戰能力。「長泰19號」操演在彰化進行實兵演練，軍方出動無人機進行搜查。（記者陳冠備攝）

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