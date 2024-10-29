澳洲測試「鬼鯊」無人潛艇 AUKUS聯盟加速發展無人水下作戰

「鬼鯊」採用模組化設計，可視任務需求，搭載不同感測器系統與設備執勤。（取自澳洲國防部網站）〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲近期舉行「2024自主作戰」（Autonomous Warrior 2024）軍演，首次公開澳洲海軍採購的「鬼鯊」（Ghost Shark）大型無人水下載具 （XL-AUV）運作畫面，這項演習與澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）聯盟發展先進能力的合作計畫息息相關。

根據美國軍事網站《戰區》（The War Zone）報導，由科技獨角獸Anduril澳洲分公司研發的「鬼鯊」，其設計之中最引人注目的特點，是其低矮的艦橋，這與其他無人水下載具 （UUV）的設計有著顯著差異。Anduril公司工程高級副總裁兼海事部門主管阿諾特（ Shane Arnott）博士表示，這種設計讓「鬼鯊」的酬載模組，可以朝向不同的方向發射，具有高度的靈活性。

澳洲國防部公開的影片顯示，「鬼鯊」在傑維斯灣 （Jervis Bay）海域進行測試。影片中，「鬼鯊」艦橋頂部似乎刻意模糊處理。澳洲官方表示，未來將部署「鬼鯊」執行持續性的情報、監控、偵察（ISR）和打擊任務，但尚未透露更多關於其任務配置和性能細節，例如最大航程和續航力等。

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「鬼鯊」（Ghost Shark） 大型無人水下載具 （XL-AUV）水下運作畫面首次曝光。（取自澳洲國防部網站）此次演習為澳洲海軍和Anduril公司提供重要機會，可以進一步測試和改進「鬼鯊」的能力，並探索其與有人、無人平台協同作戰的可能性。Anduril公司今年早些時候，曾將一艘「鬼鯊」運送到美國進行測試，並向潛在客戶展示其能力。

Anduril Australia聲明指出，「鬼鯊」旨在支援全球範圍內的海底任務。它具備模組化、多用途的能力，可根據任務需求進行調整。大規模開發和部署自主式水下作戰能力，對於維護戰略威懾至關重要，「鬼鯊」正是提供了這種能力。

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