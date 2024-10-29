美動員400人深入極凍區行動 LC-130「滑雪鳥」再降落南極運補

根據美軍消息表示，紐約空軍國民兵第109空運聯隊已從本月16、17日開始，陸續調派110名兵力及5架帶有特殊雪橇構造的LC-130「滑雪鳥」運輸機，以協助進行「深度凍結行動」。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美軍國民兵每年都會派遣極地特殊班機，前往南極大陸的「麥克摩多」（McMurdo Station）科研基地，此為年度「深度凍結行動」（Operation Deep Freeze）的一部分，並由特殊改造過的LC-130「滑雪鳥」運輸機負責執行。而美軍今年度的運輸任務也從本月中起實施，計畫將動員400名兵力輪流部署南極，以協助科研運補。

美軍開源消息顯示，紐約空軍國民兵第109空運聯隊已從本月16、17日開始，陸續調派110名兵力及5架帶有特殊雪橇構造的LC-130「滑雪鳥」運輸機，出發往返南極的「麥克摩多」（McMurdo Station）科研基地，協助進行「深度凍結行動」（Operation Deep Freeze），為科研站提供今年10月至明（2025）年2月的科研人力及所需物資。該單位計畫今年將動員400名兵力輪流部署南極。

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美軍國民兵每年都會派遣極地特殊班機，前往南極大陸的「麥克摩多」（McMurdo Station）科研基地執行運補任務，並由加裝雪橇改造的LC-130「滑雪鳥」運輸機負責執行。圖為LC-130過往任務起飛情形。（圖片擷取自DVIDS）

新聞稿指出，這些帶有滑雪橇的LC-130飛機，將從紐約斯科舍（Scotia）的斯特拉頓（Stratton）空軍國民警衛隊基地，飛往新西蘭的基督城（Christchurch），而其中多數官兵則是搭乘商用航班前往基督城，再至當地基地搭轉乘軍機前往南極。

該行動為南極科研站提供今年10月至明（2025）年2月的科研人力及所需物資，而這些科研人員，則會先搭乘商用航班赴紐西蘭，再轉乘軍機前往南極。（圖片擷取自DVIDS）

美軍統計，今年是第109空運聯隊支持南極科研空運的第37週年，這項行動也是美國國防部對國家科學基金會南極計畫的年度支持。

根據聯隊指揮官唐納森（Robert Donaldson）上校介紹，本季度的工作將主要包括為西南極冰原的偏遠科學營地、錫普爾穹站（Siple Dome）野外營地提供補給，並為阿蒙森-史考特南極站提供支援，這些地方距離「麥克摩多」基地分別都有1609公里、816公里及1368公里之遙；而所有機隊與飛行員將以「麥克摩多」為南極前進基地。

紐約國民兵第109空運聯隊是世界上唯一使用雪橇款LC-130的單位，且每年都會支持美國國家科學基金會在南極洲的研究工作。圖為往年的行動照片。（圖片擷取自DVIDS）

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