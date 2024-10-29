烏國今年第3批飛官在英結訓 將為其F-16機隊再添生力軍

本月在英國完成基礎飛行訓練的第三批烏克蘭空軍飛行學官，接下來將轉往法國、羅馬尼亞，先後進行高級噴射機、F-16戰機的換裝訓練。（英國皇家空軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕英國皇家空軍（RAF）23日宣布，最新一批赴英受訓的烏克蘭空軍飛行學官已完成基礎飛行訓練，後續將展開高級噴射機、F-16戰機的換裝訓練，為該國空軍的「戰隼」機隊增添新血，而在本期飛行學官結訓後，該國赴英受訓的飛官人數，也正式達到200人的階段里程碑。

英國空軍日前於官方社群媒體發文表示，當天除英國國會議員波拉德（Luke Pollard）外，烏國駐英大使札魯茲尼（Valerii Zaluzhnyi）也代表出席這批飛官的結訓典禮。札魯茲尼指出，本次結訓的烏軍飛行學官為今（2024）年第三批次；英國空軍進一步說明，這批飛官結訓後，接下來將展開快速噴射機訓練，以及友邦主導的F-16戰機換裝訓練。

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圖為烏軍飛官在英國受訓時駕駛的G115「導師」（Tutor）初教機。（英國皇家空軍官方Facebook）

這批飛官受訓時是駕駛G115「導師」（Tutor）初教機，學習飛操和儀錶操作、低空導航和編隊飛行，同時接受地面學科、航空英文等基礎課程，提升烏空軍和北約盟軍的作業互通性（interoperability）。

波拉德當日則在個人社群透露，在這批飛官結訓後，英國協訓烏軍飛官的累積人數將達200人。

圖為上（9）月於法國完成高級噴射機訓練的烏克蘭空軍飛官。（法國武裝部隊參謀本部官方X帳號）

《國防郵報》（The Defense Post）報導則指出，這批飛官接下來將循前人腳步，移師法國並坐進「阿爾法」（Alpha Jet）噴射機展開進階訓練，積累足夠的飛行時數與架次；最後才會前往羅馬尼亞的「歐洲F-16訓練中心」（EFTC），正式換裝F-16戰機，並在結訓後正式返國歸建烏克蘭空軍。

這批飛官接下來將移師法國展開「阿爾法」噴射機的進階訓練累積飛時與架次，並前往羅馬尼亞的「歐洲F-16訓練中心」正式換裝F-16戰機，才會返國歸建烏克蘭空軍。圖為烏國空軍F-16戰機（烏克蘭空軍官方Facebook）

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