俄羅斯不回應 美駐聯合國大使：現在有8千名北韓軍駐紮俄羅斯

美國駐聯合國副大使伍德表示，華盛頓收到消息表明，「現在」俄羅斯庫斯克地區已有8000名北韓軍隊駐紮。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突未歇，美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）週四表示，華盛頓收到消息表明，「現在」俄羅斯庫斯克地區已有8000名北韓軍隊駐紮。

綜合《路透》等外媒報導，伍德當地時間上月31日於聯合國安全理事會議上提及，美國接獲消息，北韓有8千名士兵駐紮於庫斯克地區，接著進一步提到，「我有個非常尊敬的問題須詢問俄羅斯同事，莫斯科是否仍堅稱俄羅斯境內沒有北韓軍隊？」俄羅斯駐聯合國代表沒有及時回應伍德；然而莫斯科當局既未否認，也沒有直接證實北韓軍隊存在。

請繼續往下閱讀...

與此同時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日表示，多達8000名北韓軍人已抵庫斯克，並準備好在未來幾天內加入對烏克蘭戰爭。在此之前，普廷24日於金磚國家峰會並未否認北韓派兵助陣俄羅斯，反而強調俄國與北韓之間的軍事合作屬兩國之間的事務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法