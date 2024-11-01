太離奇！美F-35B「幽靈船」調查報告 飛行員彈射後還飛102公里墜毀

2023年9月，一架美國海軍陸戰隊的F-35B在電氣故障、飛行員自行彈射後，在無人操控下「幽靈」飛行了64英里（約102公里）後墜毀；近期公布的失事調查報告指出，事故是由於飛行員的失誤而發生的。圖非該事故機。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕無人飛行的F-35B「幽靈船」不是什麼萬聖節鬼故事，也不是什麼靈異電影，而是一樁真實發生過的離奇事件。2023年9月，一架美國海軍陸戰隊的F-35B在電氣故障、飛行員自行彈射後，在無人操控下「幽靈」飛行了64英里（約102公里）後墜毀，沒人知道飛機到底發生了什麼？而美國海軍陸戰隊近期針對這起離奇事件，公布了事故調查報告，指出飛行員應當為F-35的損失負責。

這起事件發生在去（2023）年9月17日時，美國海軍陸戰隊一架隸屬第501攻擊訓練中隊（VMFAT-501）的F-35B自南卡羅來納州的查爾斯頓起飛，當時天氣正下著暴雨，不久後飛機傳出儀表、通訊、導航功能等多項電氣故障，飛行員立即跳傘，但飛機卻平穩飛行了約102公里後，才在一處偏僻的田野墜毀，事件沒有造成任何人員傷亡。

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對此，美軍近期公布的失事調查報告指出，事故是由於飛行員的失誤而發生的。飛行員在緊急情況下，錯誤判斷了失控的儀表顯示，並從一架還可飛行的飛機上彈射；儘管當時的情況下著暴雨並伴隨著主無線電、應答器、戰術空中導航系統和儀錶著陸系統等多項電氣出現故障，以及頭盔式顯示器和全景駕駛艙顯示器，至少在三個不同時期無法運作的可能性。

這導致飛行員在具有挑戰性的儀器和氣象條件下變得迷失方向，儘管飛行艙內可能各式警報大響。調查人員指出，在飛行姿態並未失控的當下，飛行員應當能執行專業、適宜，並符合緊急SOP的操作指令，並執行返回基地的決定；且飛行員彈射時，飛控仍可運作、備用飛行儀表也正在提供準確的數據。因此，調查結論認為，飛行員最終選擇彈射的時機並不恰當。

至於，飛機會在無人操作下，又自主「幽靈」飛行了約102公里才墜毀，這是由於F-35先進的自動飛行控制系統，提供的飛行穩定性所致。報告指出，這起事故與任何後勤維護活動無關，週檢都符合既定標準，儘管責任在飛行員，但最終報告的結論是：沒有建議採取的任何懲罰行動。

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