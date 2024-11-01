軍武新知》整合「戰利品」主動防禦系統 德軍首輛豹2A7A1戰車亮相

德國聯邦國防軍陸軍首輛豹2A7A1主戰車，預計明（2025）年底接收17輛。（德國聯邦國防軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕為因應無人機、反裝甲飛彈等新興不對稱戰力威脅，德國聯邦國防軍日前宣布正式接收首輛豹2A7A1主戰車，成為該國陸軍最新銳的地面重型裝甲。這款基於豹2A7精進的車型，最大特色在於整合了以色列「戰利品」主動防禦系統，使其戰場生存性更佳。德軍預計明（2025）年底換裝17輛同型車，且有望在未來擁有逾400輛同系列戰車。

德國聯邦國防軍官方新聞稿指出，豹2A7A1戰車（Leopard 2A7A1）是基於豹2A7車體改良而成，整合了以色列自製的「戰利品」主動防禦系統（Trophy APS），能先行「硬殺」摧毀來犯的敵威脅，提高戰車、人員生存性，而該型車的整合成果，也將作為未來研製「豹2A8」戰車的科技基礎。

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首輛整合以色列「戰利品」主動防禦系統的「豹2A7A1」主戰車，於當地時間10月29日正式交付德國聯邦國防軍陸軍。（以色列拉斐爾公司官網）

軍聞網站「Army Recognition」報導，豹2A7A1戰車搭載一挺120公厘L55A1滑膛砲，並換裝亨爾索特（Hensoldt）的PERI R17 A3熱顯像儀；該車更換裝全新通訊系統，和一具20千瓦的輔助動力單元（APU），全車車重上看70噸。德國聯邦國防軍軍備辦公室主任斯坦賽弗上校（Colonel Gunnar Steinseifer）指出，新型的豹2A8戰車重量將致力減至60噸，以維持一定機動性。

戰利品主動防禦系統的AESA雷達。（德國聯邦國防軍官網）戰利品主動防禦系統的車組員防護盾。（德國聯邦國防軍官網）

「戰利品」主動防禦系統由四面主動電子相位陣列雷達（AESA）、多重爆炸成形破甲彈（Multiple Explosively Formed Projectile, MEFP）組成，能反制敵方的反裝甲飛彈（ATGM）、高爆穿甲彈（HEAT）、無後座力砲（Recoilless rifle）以及無人機等威脅；適用於步戰車、主戰車等中型輪、履帶式儎台，且可30公厘鏈砲的遙控武器站整合，深具客製化潛力。

「戰利品」主動防禦系統能偵測敵方的反裝甲飛彈、高爆穿甲彈、無後座力砲以及無人機等威脅；適用於步戰車、主戰車等中型輪、履帶式儎台，具客製化潛力。（以色列拉斐爾公司官網）

德國聯邦國防軍表示，陸軍未來將接收17輛現役升級的豹2A7A1戰車，首輛預計明年完成作戰測評後、就能交付德軍服役，且可望自明年展開首輛豹2A8型車測試。若加上計劃採購的123輛豹2A8，該國未來將接收合計140輛新一代豹2戰車，並使全軍的豹2戰車數量推升到430輛之譜。

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