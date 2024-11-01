國軍部分營區汙染整治逾10年未完成 立院預算中心提醒加速

高雄國軍205兵工廠年底可望搬新家。（立委賴瑞隆服務處提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國軍部分營區場址因含廢油庫、化學儲槽、保修廠等設施，而有土壤及地下水汙染問題，立法院預算中心指出，114年度國軍13處場址編列整治汙染預算約10.7億，但其中部分列管營區，已逾10年仍尚未完成整治之營區，國防部應督導各軍種加強源頭防範並加速整治作業。

預算中心揭示，114年度陸軍、海軍、空軍司令部及軍備局續就經環保單位列管5處污染場址及國軍自主檢測調查8處污染場址編列整治預算公務及基金預算10億7,804萬4千元，為109年預算之1億6273萬6千元的6.66倍。

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依「國軍營區（地）土壤及地下水污染防（整）治綱要計畫」，國軍營區汙染場址主要是因場內含加油站、供油管線、廢油庫等各類型油庫，以及化學儲槽、各類型保修廠、空置營區、訓場、核生化訓練場等，需自主檢測調查、 防治與整治作業及管制。

但預算中心表示，截至113年8月底止，因土壤及地下水污染而遭環保機關列管軍事營區仍有10處，其中部分營區遭公告列管迄今已逾10年仍尚未完成整治，包括陸軍午沙加油站、軍備局光中營區及海軍旗津營區。

預算中心指出，陸軍午沙加油站被連江縣政府於102年12月公告為污染控制場址，陸軍雖於109至113年度辦理污染整治計畫，惟該縣環境資源局於112年4月實施採樣複驗不合格，由陸軍委託承包商辦理污染補充調查及控制計畫書變更，解除管制期程預計將展延至114年6月。

預算中心指出，軍備局光中營區被環境保護署於99年度調查土壤及地下水污染超過管制標準，高雄市環保局並於103年6月公告，軍備局雖已於106至110年度辦理污染整治計畫5.5億餘元，卻因於同營區再發現不同污染源，將整治期程延後至121年度，控制計畫變更並增加經費37億4,563萬元。

預算中心指出，海軍旗津營區則是103年6月被高雄市環保局公告為污染控制場址，105至108年度辦理第1階段整治作業，卻因同地號內尚有污土，111年度開始執行第2階段整治工作，預計115年度完成整治後始能解除列管。

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