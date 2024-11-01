中共大秀「雙航艦照」大外宣 眼尖網友：疑似新款殲-15B亮相

中國國防部昨（31）日釋出一系列「雙航艦」的編隊照，輔以艦載殲-15（J-15）戰機12機衝場，十足的「大外宣」。（圖片擷取自中國國防部／來源中國軍網）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國解放軍海軍「遼寧號」（CV-16）及「山東號」（CV-17）航空母艦日前共同泊靠於海南島的三亞灣，並分別頻繁出海進行遠洋訓練。中國國防部昨（31）日更釋出一系列「雙航艦」的編隊照，輔以艦載殲-15（J-15）戰機12機衝場，十足的「大外宣」。而眼尖網友似乎看出了端倪，推測疑似配備主動電子掃描雷達（AESA）的殲-15B亮相。

中國國防部及官煤昨日公開發布「遼寧號」（CV-16）及「山東號」（CV-17）航艦一同編隊的宣揚畫面，並宣傳表示遼寧艦編隊已圓滿完成遠海實戰化訓練，期間編隊轉戰、黃海、東海、南海等多個海域，戒備隨時反應的作戰狀態。從官方釋出的照片可見，雙艦編隊伴隨著各式護衛艦、驅逐艦編隊，於艦隊中央的則為兩艘901型大型補給艦。

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從官方釋出的照片可見，雙艦編隊伴隨著各式護衛艦、驅逐艦編隊，於艦隊中央的則為兩艘901型大型補給艦；12架殲-15戰機編隊通過。（圖片擷取自@RickJoe_PLA的X帳號）

12架殲-15戰機升空，以不同的編隊形式衝過水面艦編隊。（圖片擷取自中國國防部／來源中國軍網）

而照片中，兩航艦甲板都停了不少的殲-15艦載機，另外還有12架殲-15升空編隊，以不同的隊形衝場。然而，就有眼尖的網友發現，這些戰機仔細看有些不太一樣，疑似是更新的殲-15B戰機，甚至是殲-15D電戰機亮相。不過雙座殲-15D的照片由於外型較不清晰，因此目前難以斷定。

綜合外媒報導，殲-15B配備了新型主動電子掃描陣列（AESA）雷達和更現代化的駕駛艙；強化並新增彈射器發射桿的前起落架，可作為未來「福建號」（CV-18）的艦載機做電磁彈射，而不像圖中的滑跳起飛。（圖片擷取自中國國防部／來源中國軍網）

綜合外媒報導，這些疑似為亮點的殲-15B強化了前起落架結構，並新增了彈射器發射桿，可作為未來「福建號」（CV-18）的艦載機，實行電磁彈射起飛；此外，殲-15B還配備了新型主動電子掃描陣列（AESA）雷達和更現代化的駕駛艙，從外觀上，其淺白色的雷達罩特別引人注目，也是目前被辨認、推估的最主要觀察點。

就有網友列舉指出，包含甲板上的飛機，這次中共釋出的圖中，可能一共約有16架的標準殲-15、13架的殲-15B，以及可能為電戰機的2架殲-15D。

中國官方宣稱，遼寧艦編隊已圓滿完成遠海實戰化訓練，期間編隊轉戰、黃海、東海、南海等多個海域，戒備隨時反應的作戰狀態。（圖片擷取自中國國防部／來源中國軍網）

What do you think about this J-15-count?



I see 16 regular J-15, 13 J-15B and maybe 2 J-15D!pic.twitter.com/g7KFRhXiue — @Rupprecht_A （@RupprechtDeino） October 31, 2024

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