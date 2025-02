中共大秀「雙航艦照」大外宣 眼尖網友：疑似新款殲-15B亮相

中國國防部昨(31)日釋出一系列「雙航艦」的編隊照,輔以艦載殲-15(J-15)戰機12機衝場,十足的「大外宣」。(圖片擷取自中國國防部/來源中國軍網)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕中國解放軍海軍「遼寧號」(CV-16)及「山東號」(CV-17)航空母艦日前共同泊靠於海南島的三亞灣,並分別頻繁出海進行遠洋訓練。中國國防部昨(31)日更釋出一系列「雙航艦」的編隊照,輔以艦載殲-15(J-15)戰機12機衝場,十足的「大外宣」。而眼尖網友似乎看出了端倪,推測疑似配備主動電子掃描雷達(AESA)的殲-15B亮相。

中國國防部及官煤昨日公開發布「遼寧號」(CV-16)及「山東號」(CV-17)航艦一同編隊的宣揚畫面,並宣傳表示遼寧艦編隊已圓滿完成遠海實戰化訓練,期間編隊轉戰、黃海、東海、南海等多個海域,戒備隨時反應的作戰狀態。從官方釋出的照片可見,雙艦編隊伴隨著各式護衛艦、驅逐艦編隊,於艦隊中央的則為兩艘901型大型補給艦。

請繼續往下閱讀...

從官方釋出的照片可見,雙艦編隊伴隨著各式護衛艦、驅逐艦編隊,於艦隊中央的則為兩艘901型大型補給艦;12架殲-15戰機編隊通過。(圖片擷取自@RickJoe_PLA的X帳號)

12架殲-15戰機升空,以不同的編隊形式衝過水面艦編隊。(圖片擷取自中國國防部/來源中國軍網)

而照片中,兩航艦甲板都停了不少的殲-15艦載機,另外還有12架殲-15升空編隊,以不同的隊形衝場。然而,就有眼尖的網友發現,這些戰機仔細看有些不太一樣,疑似是更新的殲-15B戰機,甚至是殲-15D電戰機亮相。不過雙座殲-15D的照片由於外型較不清晰,因此目前難以斷定。

綜合外媒報導,殲-15B配備了新型主動電子掃描陣列(AESA)雷達和更現代化的駕駛艙;強化並新增彈射器發射桿的前起落架,可作為未來「福建號」(CV-18)的艦載機做電磁彈射,而不像圖中的滑跳起飛。(圖片擷取自中國國防部/來源中國軍網)

綜合外媒報導,這些疑似為亮點的殲-15B強化了前起落架結構,並新增了彈射器發射桿,可作為未來「福建號」(CV-18)的艦載機,實行電磁彈射起飛;此外,殲-15B還配備了新型主動電子掃描陣列(AESA)雷達和更現代化的駕駛艙,從外觀上,其淺白色的雷達罩特別引人注目,也是目前被辨認、推估的最主要觀察點。

就有網友列舉指出,包含甲板上的飛機,這次中共釋出的圖中,可能一共約有16架的標準殲-15、13架的殲-15B,以及可能為電戰機的2架殲-15D。

中國官方宣稱,遼寧艦編隊已圓滿完成遠海實戰化訓練,期間編隊轉戰、黃海、東海、南海等多個海域,戒備隨時反應的作戰狀態。(圖片擷取自中國國防部/來源中國軍網)

What do you think about this J-15-count?



I see 16 regular J-15, 13 J-15B and maybe 2 J-15D!pic.twitter.com/g7KFRhXiue