維持水面戰力規模 美海軍宣布延壽12艘伯克級驅逐艦

美國海軍伯克級Flight I批次驅逐艦「貝瑞號」（USS Barry, DDG-52）。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍部長德爾．托羅（Del Toro）當地時間上（10）月底宣布，未來旗下部分的伯克級首批次（Arleigh Burke-class Flight I）驅逐艦、將逐一展開延壽改裝；完成後，這些「老大哥們」將可在服役屆滿35年之際，延長服役1到5年不等，以滿足未來國防局勢和軍種戰略。

美國海軍指出，這項延壽計畫是基於船況（ship material condition）、作戰能力、延壽可行性（technical feasibility）和總壽期後勤要求（lifecycle maintenance requirements）等條件逐艘評估，最後挑選出12艘符合條件的儎台進行延壽。根據統計，這批驅逐艦完成延壽後，將獲得合計48年的額外壽限，最快可從2026財年（FY26，即2025年10月至2026年9月）起開始施工。

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美軍的伯克級驅逐艦自1991年起陸續服役、首批次21艘目前全數服役中，排水量約8千3百噸，艦載武裝除標準系列飛彈、另有垂直發射的ASROC反潛火箭、「戰斧」巡弋飛彈、Mk 46魚雷、5吋艦砲和進化型海麻雀（ESSM）反艦飛彈，並在艦尾設有直升機甲板。

美國海軍伯克級Flight I批次驅逐艦「伯克號」（USS Arleigh Burke, DDG 51）的5吋艦砲。（美軍DVIDS網站）一架停落至「伯克號」驅逐艦甲板上的美軍MH-60R反潛直升機，隸屬美國海軍攻擊直升機第70中隊（HSM-70）。（美軍DVIDS網站）

另據美國海軍學會新聞（USNI News）報導揭露，這12艘伯克級驅逐艦依服役年份先後排序，分別為貝瑞號（DDG-52）、保羅．瓊斯號（DDG-53）、柯蒂斯．威爾伯號（DDG-54）、斯托特號（DDG-55）、麥肯號（DDG-56）、拉布恩號（DDG-58）、漢彌爾頓號（DDG-60）、史塔森號（DDG-63）、卡尼號（DDG-64）、岡薩雷斯號（DDG-66）、科爾號（DDG-67）及蘇利文號（DDG-68）。

德爾．托羅強調，這項延壽工程能維持美國海軍艦隊的戰力、全球範圍的兵力投射，以利在像中東紅海的場域中，有能力保護自已、盟友等其他合作夥伴不備飛彈和無人機襲擾；新聞稿亦闡明，這項計畫也符合美國海軍作戰部長弗蘭契提上將（Adm. Lisa Franchetti）與軍種戰略的利益。

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