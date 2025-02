盧甘斯克俄軍彈藥庫遭烏軍襲擊 俄軍稱無人傷亡

29日烏克蘭對烏克蘭東部盧甘斯克(Lugansk)俄軍占領區的一處俄軍彈藥庫發動襲擊。(圖擷取自 X )

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中,近日有消息指出,烏克蘭在29日對烏克蘭東部盧甘斯克(Lugansk)俄軍占領區的一處俄軍彈藥庫發動襲擊,引發大火。

綜合外媒報導,烏克蘭東部城市盧甘斯克29日上午發生爆炸事件,爆炸現場有濃煙與火光,州長利索霍爾(Artem Lysohor)聲稱俄軍彈藥庫遭到襲擊,利索霍爾表示已經關閉爆炸地點周遭的區域。

俄羅斯軍方稱烏克蘭使用型號不明的飛彈攻擊盧甘斯克,但被俄軍的防空系統攔截,被攔截的飛彈碎片導致工業區的爆炸與建築損傷,但無人傷亡。

⚡️Video of the ????????Russian ammunition depot destroyed yesterday in the temporarily occupied Luhansk pic.twitter.com/TTjzH4PZQr