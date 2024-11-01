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盧甘斯克俄軍彈藥庫遭烏軍襲擊 俄軍稱無人傷亡
29日烏克蘭對烏克蘭東部盧甘斯克（Lugansk）俄軍占領區的一處俄軍彈藥庫發動襲擊。（圖擷取自 X ）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，近日有消息指出，烏克蘭在29日對烏克蘭東部盧甘斯克（Lugansk）俄軍占領區的一處俄軍彈藥庫發動襲擊，引發大火。
綜合外媒報導，烏克蘭東部城市盧甘斯克29日上午發生爆炸事件，爆炸現場有濃煙與火光，州長利索霍爾（Artem Lysohor）聲稱俄軍彈藥庫遭到襲擊，利索霍爾表示已經關閉爆炸地點周遭的區域。
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俄羅斯軍方稱烏克蘭使用型號不明的飛彈攻擊盧甘斯克，但被俄軍的防空系統攔截，被攔截的飛彈碎片導致工業區的爆炸與建築損傷，但無人傷亡。
⚡️Video of the ????????Russian ammunition depot destroyed yesterday in the temporarily occupied Luhansk pic.twitter.com/TTjzH4PZQr— ????MilitaryNewsUA???????? （@front_ukrainian） October 30, 2024