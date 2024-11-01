盧甘斯克俄軍彈藥庫遭烏軍襲擊 俄軍稱無人傷亡

29日烏克蘭對烏克蘭東部盧甘斯克（Lugansk）俄軍占領區的一處俄軍彈藥庫發動襲擊。（圖擷取自 X ）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，近日有消息指出，烏克蘭在29日對烏克蘭東部盧甘斯克（Lugansk）俄軍占領區的一處俄軍彈藥庫發動襲擊，引發大火。

綜合外媒報導，烏克蘭東部城市盧甘斯克29日上午發生爆炸事件，爆炸現場有濃煙與火光，州長利索霍爾（Artem Lysohor）聲稱俄軍彈藥庫遭到襲擊，利索霍爾表示已經關閉爆炸地點周遭的區域。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯軍方稱烏克蘭使用型號不明的飛彈攻擊盧甘斯克，但被俄軍的防空系統攔截，被攔截的飛彈碎片導致工業區的爆炸與建築損傷，但無人傷亡。

⚡️Video of the ????????Russian ammunition depot destroyed yesterday in the temporarily occupied Luhansk pic.twitter.com/TTjzH4PZQr — ????MilitaryNewsUA???????? （@front_ukrainian） October 30, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法