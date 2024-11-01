最後的F-104退役20週年 我空軍孫國安飛行3115小時成世界第一

義大利空軍自2004年10月退役、卸下F-104型戰機（如圖）之戰備至今，已過整整20年。而在全球的「星式」服役史中，又以我國空軍的孫國安將軍，位列世界F-104的飛行時數紀錄保持人，共計3115小時！（圖片擷取自義大利空軍網站）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕2004年10月31日上午，義大利空軍的F-104「星式」戰機以戰備之姿於格拉扎尼斯空軍基地（Grazzanise Air Base）降落觸地，象徵著F-104正式從義大利空軍退休，也代表著全球最後戰備的F-104正式畫上句點。而在全球的「星式」服役史中，又以我國空軍的孫國安將軍，位列世界F-104的飛行時數紀錄保持人，個人共計3115小時，且無失事紀錄。

F-104「星式」家族是曾是歐美盟國及台灣空軍的主力機種，全球共生產了約2580架，並在15個國家中服役，而義大利做為全球最後一個操作F-104的國家，服役了近50年；直到20年前的昨（31）日，最新升級的一架F-104S/ASA-M，最後一次以掛彈戰備之姿，完成全球最後的「狼嚎」作戰飛行，象徵全球F-104作戰生涯的結束；而我國空軍則早於1998年5月22日，將全數的F-104型機除役。

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20年前的昨（31）日，最新升級的一架F-104S/ASA-M，最後一次以掛彈戰備之姿，完成全球最後的「狼嚎」作戰飛行，象徵全球F-104作戰生涯的結束。（圖片擷取自@cencio4的X帳號）

我國自1960年代開始，空軍在美國的援助下，前後陸續操作過各式多款的F-104型機，並一度成為我國空防的主力，也造就了許多飛行時數破千的飛行員。在這些飛行員中，又以孫國安將軍為冠軍中的冠軍，他的F-104總飛行小時達3115小時，且無失事跳傘紀錄，成為世界紀錄保持人，甚至在我國除役典禮當天，洛克希德公司（Lockheed）還特別頒發紀念銀盤給孫國安，以表彰其這項成就。

ROCAF F-104 with TDU-10 'Dart' aerial gunnery targets.



"AIR BASE ADVISORY TEAM, CHING CHUAN KANG AB, TAIWAN"

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