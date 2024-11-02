美陸軍：「郊狼2C」已成功狩獵170架無人機 部署境外36個據點

據外媒報導，美國陸軍官員近日透露，「郊狼2C」（Coyotse）反無人機系統現已在非洲、歐洲等境外36個據點部署，截至目前一共成功擊殺了約170架無人機！（圖片擷取自美國陸軍網站）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕無論在烏俄戰場或中東地區，美軍部隊都能明顯感覺到面臨無人機威脅的急迫壓力，特別是美國陸軍境外部隊，他們發現急需為地面單位籌獲機動性的反無人機系統，「郊狼2C」（Coyotse）因而緊急加入美軍。據陸軍官員近日透露，「郊狼2C」系統現已在境外36個據點部署，截至目前一共成功擊殺了約170架無人機！

根據軍聞網站《The WARZONE》報導，美國陸軍官員本週在科羅拉多州彼得森太空部隊總部（Peterson Space Force Base）舉行的反無人機能力演示中透露，「郊狼2C」反無人機系統在實戰中取得了不錯的成果；目前，該系統已在美國境外36個未公開的地點部署，並獲得170架的無人機獵殺紀錄。

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陸軍飛彈和太空項目執行辦公室的塔爾米奇（Alyssa Tallmadge）少校表示，美軍在中央司令部、非洲司令部、歐洲司令部等管轄地區使用「郊狼2C」，在這些地區總共成功擊殺了170架無人機。但他並未透露每個地區更詳細的擊殺數據，以及在這些部署的地方是否都有取得擊殺紀錄；至少，目前通報消息指出，「郊狼2C」參與了日前加薩走廊臨時碼頭的防空部署。

「郊狼2C」類似一款廉價巡弋飛彈，每架無人機尾部都有4個可控方向的火箭噴嘴，提供彈藥發射初期的動力，而飛行途中則會由本身的小型渦輪發動機提供動力。導引方面，「郊狼2C」透過外部載台的2個Ku波段KuRFS雷達系統進行精確導引，有效對抗低空、低速與小型無人機。

美軍於今年1月29日時，駐約旦基地遭到伊朗支持的武裝份子之無人機攻擊，導致3名美軍官兵殉職、40多人受傷。使美軍直接意識到無人機對各式地面部隊的威脅，因而緊急採購600架以上的「郊狼2C」無人機系統，即時為地面部隊提供可靠的防空保護。

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