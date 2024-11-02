19天內折損2架！俄軍Su-34戰機疑再遭烏F-16擊落

非官方的俄羅斯Telegram軍事頻道「Fighterbomber」發文證實這起損失。（取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯軍事網路社群與航空界消息人士1日透露，一架俄軍Su-34戰鬥轟炸機（Sukhoi Su-34 fighter-bomber）於清晨在不明狀況下墜毀。包括知名飛行員圖曼諾夫（Ilya Tumanov）在內的俄空軍相關人士，已在社群平台發文證實此戰損，並以「永懷兄弟」等文字悼念，顯示機組員恐已殉職。

軍聞網站《Defence Blog》報導，這是俄軍短期內第二度損失Su-34戰轟機。先前一架同型機於10月12日，據傳遭烏克蘭F-16戰機擊落。雖然雙方軍方對1日的事件仍未正式表態，但多方消息指出，這架Su-34同樣可能在與烏軍F-16交戰時遭擊落。

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分析指出，隨著衝突升溫，烏克蘭空軍在爭議空域的活動日益頻繁。Su-34為俄軍主力戰轟機，具備精準打擊能力，在俄軍空中作戰體系中扮演關鍵角色，此役若屬實，其損失對俄羅斯航空太空軍而言，無疑是一大打擊。

報導引述國防專家看法指出，雙方軍方對此事保持沉默，可能基於戰術考量。對俄軍而言，不願承認新型戰機損失；對烏軍來說，則可能是為了維持戰術靈活性。此役也凸顯俄軍空中優勢正逐漸流失，近期戰機損失與人員傷亡頻傳，戰力受損。

【新聞小辭典】

Su-34戰鬥轟炸機：

⚫俄羅斯先進的超音速戰鬥轟炸機

⚫具備空對地、空對空作戰能力

⚫2008年正式服役

⚫最大航程約4000公里

⚫可搭載多種精準導引武器

西方戰機展露鋒芒？烏軍F-16（見圖）可能二度擊落俄軍戰機。（美聯社）

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