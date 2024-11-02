台灣自製魚雷管達標 「慧龍」成功試射SUT操雷 「某國」技轉技術

軍方人士透露，「慧龍」無人水下載具日前在海試時，順利完成SUT魚雷的操雷射擊項目，這也代表著從「某國」引進魚雷管技術後，中科院的自製魚雷管技術已經達標，並且可以運用在國造潛艦後續艦的量產任務上。圖為「慧龍」無人水下載具水線下樣貌曝光，艦艏的2具魚雷發射管，呈現一左一右並列。（李忠衛授權提供）

相關新聞請詳見

海鯤潛艦測評未完即編後續艦2840億 立院預算中心：應考量潛藏風險

〔記者羅添斌／台北報導〕由中科院與龍德造船合作研製的「慧龍」無人水下載具，已完成多次海試項目，日前由軍事愛好者拍攝到「慧龍」艇身全貌，位於艦艏的2具魚雷管也一覽無遺，畫面令人印象深刻。軍方人士今天透露，「慧龍」無人水下載具日前在海試時，順利完成德製SUT魚雷的操雷射擊項目，這也代表著從「某國」引進魚雷管技術後，中科院的自製魚雷管技術已經達標，並且可以運用在國造潛艦後續艦的量產任務上。

請繼續往下閱讀...

國防部在114年度預算中公佈潛艦後續艦量產計畫及相關年度經費編列情形，總金額2840億元以14年期程編列，並呈現前後年度少丶中間年度高的曲線分佈，其中又以118年度至121年度這4個年度為高峰期（單一年度291億至321億之間），7艘後續艦的建造模式為2艘+3艘+2艘進行。

我國計畫建造8艘新式潛艦，連同正進行性能提升的2艘劍龍級潛艦，戰力符合新世代作環境的潛艦合計將有10艘，屆時將可建構一支潛艦艦隊。相較國造潛艦原型艦海鯤號的建造案僅包括美製重型魚雷在內，並未包括潛射飛彈，軍方人士說，在2840億元的潛艦後續艦量產案中，會採購足夠數量的美製MK-48 MOD6 AT重型魚雷及潛射飛彈，並且會把海鯤艦所需的潛射飛彈補回。

國造潛艦配備的武器主力為MK-48 MOD6 AT重型魚雷。圖為MK-48 MOD6 AT重型魚雷射擊模擬示意圖。（圖取自美國雷神公司網站）

軍方人士說，國造潛艦後續艦第一批次2艘的量產任務，較諸原型艦而言，將搭配多項國造系統及國造新型裝備，例如潛艦所需的電池組丶魚雷發射管等等，都會改以國造國產裝備為優先。

他指出，以魚雷發射管為例，我國是從「某國」引進魚雷管技術，並由中科院進行研製，這套技術也裝載在「慧龍」無人水下載具裡頭，「慧龍」日前進行多項海試項目中，就包括以「慧龍」無人水下載具發射1枚SUT重型魚雷的操雷，實際驗證中科院自製魚雷發射管的能力，由於SUT操雷發射順利，這也代表著中科院自製的魚雷發射管已經達標。

在另一方面，中科院曾於日前舉辦的「台灣新創技術博覽會」之中，展示「氫能燃料電池運用」研發成果，並指該系統曾安裝至「慧龍」水下無人載具測試，已初步驗證其效能，未來潛在用途橫跨軍、民領域，除可為軍備提供電力，亦可增強國家電力網強靭性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法