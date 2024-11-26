美陸戰隊正式啟用「死神」無人機 印太戰力再升級

美國陸戰隊MQ-9A「死神」無人機，兼具作戰與情報、監視、偵察（ISR）功能。（圖：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕11月20日，美國陸戰隊（USMC）在北卡羅來納州櫻桃角航空基地（Cherry Point Air Station） 舉行MQ-9A「死神」（Reaper）無人機首飛儀式，宣告這款先進無人機正式加入陸戰隊作戰序列。

軍聞網站《Army Recognition》報導，此次首飛由陸戰隊無人機訓練中隊第2分隊（VMUT-2）執行，標誌著陸戰隊在無人機作戰領域的重大突破，也提升了其在遠征作戰中的技術和戰術優勢。

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MQ-9A「死神」是一款中高度、長航時無人機系統（UAS），具備超過20小時的續航力以及超過1600英里（約2575公里）的航程，並配備先進感測器（如合成孔徑雷達和光電/紅外線感測器）及精準導引武器掛載能力（如AGM-114地獄火飛彈）。與空軍的戰略性、長程運用不同，美陸戰隊將其用於戰術層面的遠征作戰，主要支援地面部隊、執行通訊中繼、電子作戰及海上監視任務，滿足印太地區日益複雜的戰略需求。

MQ-9A的引進是美陸戰隊「陸戰隊空地特遣隊（MAGTF）無人遠征」（MUX）計畫的關鍵。MUX計畫始於2016年，最初目標是開發高空長航時（HALE）的第5類無人機，但後續調整為更彈性的模組化設計，結合陸基長航時無人機和艦載小型系統。

為快速提升作戰能力，美陸戰隊自2021年起採購MQ-9A，並在2023年7月累積超過2萬小時飛行時數，驗證其效能。同年8月，陸戰隊無人機中隊第3分隊（VMU-3）更以MQ-9A延伸航程型達成了初始作戰能力（IOC）。

報導指出，MQ-9A的加入，大幅提升美陸戰隊自主作戰能力，使其在印太地區複雜的戰略環境下，能更有效執行持續監視、精準打擊和情報蒐集等任務，增強快速反應和戰場適應能力。

為確保部隊熟練操作，美陸戰隊在2023年7月將VMUT-2指定為「艦隊替換中隊」（Fleet Replacement Squadron），負責培訓無人機駕駛員和感測器操作員。首批學員將於2025年春季開始訓練。VMUT-2指揮官布爾斯馬中校（Lt. Col. Jonathan Boersma）表示，此次首飛是歷史性里程碑，展現陸戰隊在無人機技術上的進展，以及團隊合作精神。

美陸戰隊引進MQ-9A，補足了過去在長程無人機系統上的不足，提升自主作戰能力和反應速度。在印太地區日益複雜的戰略環境下，MQ-9A將成為陸戰隊執行遠征作戰的重要利器，強化美軍在該區域的戰力。

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