曾為「孫天勤」投誠同型機 克國米格-21戰機解除北約空巡戰備

圖為克羅埃西亞空軍的米格-21戰機，今年5月在首都薩格勒布（Zagreb）機場舉辦的航空展完成告別飛行，並從本月起正式解除任務戰備，正式退役。（威利卡哥里卡航空展官方Facebook）

首次上稿 12-4 17:55

更新時間 12-5 12:03（更新標題、導言、內文第三段）

〔記者陳治程／綜合報導〕受俄烏戰爭影響，歐陸諸國近年紛紛擴軍，除提升軍費，東歐多國更紛紛採購西方武器，汰換前蘇聯與俄系老舊裝備；而現正換裝「飆風」戰機的克羅埃西亞，日前宣布本（12）月起將由義大利、匈牙利兩國代執北約空巡任務，原主力的米格-21戰機則同步解除戰備，儘管今年中已在航展「告別飛行」，但該機在本月免除任務後，才算進入「實質退役」的狀態。

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克國國防部新聞稿指出，由於該國空軍現正持續換裝法製「飆風」（Rafale）戰機，故本月1日將北約的空中巡邏任務，委由匈牙利的JAS 39「獅鷲」（Gripen）、義大利EF-2000「颱風」戰機執行，預計後（2026）年起重返輪值；至於原任務主力的米格-21（Mig-21）戰機則在同日解除戰備。宣告該型機在歐洲的空中生涯告一段落。

該國的米格-21戰機今年5月在首都薩格勒布（Zagreb）機場航展中，完成最後一次「公開飛行」後，便逐步退出作戰序列、並由4月接收的首批6架飆風戰機接班；不過在克國國防部本次公告後，該機才算是正式卸下勤務，進入「實質退役」的狀態。

圖為克羅埃西亞空軍的「飆風」（Rafale）戰機，今（2024）年4月率先接收6架後、截至目前已接收7架，全數12架同型機預計明年春天完成接裝。（克羅埃西亞國防部官方Facebook）

同場飛行的克國米格-21與飆風戰機，象徵該國空軍告別前蘇聯軍備，進入「飆風」新時代。（威利卡哥里卡航空展官方Facebook）

米格-21為前蘇聯米高揚設計局（Mikoyan-Gurtevich）研發的單座型、單引擎戰鬥機，最高時速可達1.7馬赫、最大升限逾6萬2千英尺（約1萬8897公尺），機載武裝有一般炸彈、火箭、NR-30機砲，並可在翼下掛載二枚K-13空對空飛彈；該機曾是解放軍1970年代空戰主力、且後續衍生出中國仿製「殲-7」型機，1983年時更成我國已故空軍上校孫天勤的「投誠」機，喧騰一時。

時至今日，這架二代超音速戰機問世超過一甲子，尚存現役機已不多，《航空週報》（Aviation Week）報導指出，米格-21戰機現仍於波蘭、保加利亞和塞爾維亞服役中，但前兩國均已計畫由F-16C/D Block70和FA-50取代；此外，印度空軍明（2025）年也計畫由國造「光輝」戰機汰換該型機，這也意味著米格-21戰機進入生涯尾聲，距離完全成為博物館展品的日子已愈來愈近。

波蘭空軍的FA-50GF戰機，未來將接班屆壽的米格-21型機。（路透社資料照）日前出廠首飛的保加利亞首架F-16C/D Block 70戰機，未來也是承繼米格-21的新一代空軍主力。（洛克希德．馬丁官網）

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