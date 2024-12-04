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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

普廷姪女驚爆4萬8000關鍵數據 疑為俄軍失蹤人數

2024/12/04 23:46

烏俄戰爭已持續兩年多，但俄國鮮少透露傷亡人數。圖為莫斯科街頭的募兵廣告。（歐新社）烏俄戰爭已持續兩年多，但俄國鮮少透露傷亡人數。圖為莫斯科街頭的募兵廣告。（歐新社）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄國鮮少透露該國在烏俄戰爭中的傷亡人數，不過據獨立媒體揭露，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）一名在國防部任職的親戚日前開會時，不小心說出一個數據「4萬8000」，目前無法確認究竟是俄軍失蹤人數，還是士兵家屬向政府申請DNA服務的「文件數量」。

《法新社》報導，俄國獨立媒體Astra在社群平台Telegram上PO出的影片顯示，普廷的姪女、職位為國防部副部長的齊維廖娃（Anna Tsivilyova）在一次會議上對議員表示，政府已經收到許多來自士兵親屬的申請，他們請求政府透過DNA樣本來辨識失蹤士兵的行蹤。

齊維廖娃說：「內政部在獲取DNA，以及向所有對我們提出申請的親屬開放資料庫方面，是絕對不收費用的。我已經說過了，這數字是4萬8000。」

幾秒鐘之後，俄國國會國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrei Kartapolov）提醒在場人士不要再提起這個數字，他稱這是「非常敏感」的資訊。

齊維廖娃則回應：「我沒有說到失蹤人數，我指的是（親屬）向我們提出的申請數量。」

Astra指出，這場對話發生在11月下旬的一次國會聽證會上，且因為當時國會網站有這場聽證會的直播，因此被錄了下來。

英國廣播公司（BBC）與俄國媒體Mediazona上月報導，根據數據記錄，自2022 年2月俄國全面入侵烏克蘭以來，已有8萬名俄羅斯士兵喪生，但實際上的陣亡人數恐怕更高。

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