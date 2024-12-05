「魔羯」旋翼無人機現身聯勇操演 強化聯兵營偵蒐能力

聯勇操演各式現役武器參與。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕面對中共不斷進逼的情勢，國軍在總統賴清德上任後，國防部持續精進各項戰備演訓，恆春三軍聯訓基地「聯勇操演」，本週進行兩天兩夜的操演，「摩羯」無人機也在演訓中登場，有效強化聯兵營整體偵察戰力。

聯勇操演各式現役武器參與。（記者蔡宗憲攝）

「魔羯」無人機可耐6級風，主要任務為城鎮及灘岸情監偵，導控半徑大於30公里，能針對第一線陣地實施偵察、回傳即時偵蒐影像、判明敵軍動態及主力位置。

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「魔羯」旋翼無人機現身。（記者蔡宗憲攝）

國防部資料顯示，「摩羯」旋翼型無人機可耐風6級風，滯空時間大於一個小時，具備自主起降、雙機導控與即時影像傳輸等功能，可強化近海與岸陸地區戰術偵察與監視。

「魔羯」旋翼無人機可耐風六級風，滯空時間大於一個小時，具備自主起降、雙機導控與即時影像傳輸等功能。（資料照）

國軍這次演訓項目包含戰機凌空、陸航攻擊直升機模擬以優勢火力協助地面部隊，海軍火力支援，陸軍出動標槍飛彈、迫砲、戰車砲攻擊，幾乎包含國軍近年第一線實戰兵種，現代戰爭必備的無人機，也加入演訓項目。

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