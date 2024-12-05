敘叛軍繳獲俄Podlet-1K先進防空雷達 西方陣營可能窺探關鍵技術

敘利亞反抗軍近期繳獲一輛俄國製Podlet-K1防空雷達車。（取自Status-6 X）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕反抗敘利亞阿塞德政權的「沙姆解放組織」（HTS）近期向政府軍發起猛攻，外媒報導，沙姆解放組織日前疑繳獲政府軍的Podlet-K1防空雷達系統，這套俄國製先進雷達可與S-300、S-400防空飛彈搭配使用，並可追蹤包括極低空飛行器在內的200個目標，這項戰果可能引發美國、北約興趣，進而深入了解俄國現代化雷達技術。

綜合軍聞網站The War Zone、烏克蘭軍聞網4日報導，沙姆解放組織日前疑似在西部大城哈馬（Hama），繳獲敘國政府軍的Podlet-K1雷達，這款先進雷達被安裝在KamAZ-6350 8×8卡車底盤之上。社群平台上也流傳這輛被繳獲的雷達車照片。

根據外電報導，Podlet-K1雷達最大偵測範圍可達300公里，可掌握10公里高的目標，亦能捕捉低空、極低空活動的飛行器動態，且外傳可同時追蹤200個目標，並得以進行敵我識別，一套雷達系統要價500萬美元（約新台幣1.62億元），可與俄系S-400、S-300PMU-2防空飛彈搭配使用。這套雷達系統應為敘利亞政府軍所有，但也不排除是由俄方操作。

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雖然烏克蘭曾數度將俄軍的Podlet-K1雷達擊毀，但尚無繳獲的前例，因此The War Zone報導分析，這款雷達可能引發美國、北約軍事情報機構的高度興趣，進而了解俄軍現代化防空雷達的性能，亦不排除有透過土耳其轉交相關情報的可能性。

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