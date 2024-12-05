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333旅一年義務役士兵T91步槍快反射擊 2226梯役男下月退伍

2024/12/05 11:03

機步333旅聯兵1營官兵，日前於陸軍南測中心接受鑑測，並實施T91步槍快速反應射擊。（取自青年日報）機步333旅聯兵1營官兵，日前於陸軍南測中心接受鑑測，並實施T91步槍快速反應射擊。（取自青年日報）

〔記者陳治程／綜合報導〕為落實官兵實戰化訓練，陸軍機步333旅聯兵1營昨（4）日實施「自衛戰鬥實彈射擊鑑測」，考驗官兵在伍編制下、對T91步槍操作的嫻熟程度與綜合戰技發揮；本次鑑測中更有1年期義務役役男參與，進一步提升整體戰力。

陸軍今（2024）年度基地訓練已來到尾聲，而屏東的機步333旅聯兵1營，昨日在陸軍南區聯合測考中心（下稱南測中心）進行「自衛戰鬥實彈射擊」鑑測；受測官兵在3人的伍編制下，手持T91步槍交互掩護並搜索前進，運用現地障礙物演練躲避敵方火力，並在射擊線上利用九洞板，執行「臥、跪、立射」3姿勢的快速反應射擊，提升單兵實戰化射擊效能。

值得一提的是，本次「自衛戰鬥實彈射擊」除考驗單兵戰術走位，鑑測核心的快反射擊也要求官兵在105秒內打完36發子彈、平均約3秒一發，還得自行更換彈匣、解決卡彈等機械故障，展現平時訓練成果，而甫到部不久的一年期義務役士兵，也在本次鑑測的行列中。

一年期義務役男、編屬聯兵1營火力連迫砲排的歐二兵。（取自青年日報）一年期義務役男、編屬聯兵1營火力連迫砲排的歐二兵。（取自青年日報）

編屬聯兵1營火力連迫砲排的歐二兵說，雖然是1年期義務役、射擊經驗有限，但他在同袍協助下調整射擊姿勢，順利提升射擊穩定、準度並獲單位肯定，他也期許自己在服役期間能勤加訓練，守護國人。

國防部原預劃今年度徵集9100餘名一年期義務役，而據內政部公開資料，陸軍至今已接訓11梯一年兵，本月18日將再迎接2237梯新血；至於復徵後首梯的2226梯役男今年1月入伍後，現已進入役期尾聲，預計明（2025）年1月中旬後就會陸續退伍。

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