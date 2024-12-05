海巡千噸級連江艦進駐澎湖 在地黃聰正為首任艦長

海巡署配發千噸級「連江艦」，正式進駐澎湖馬公。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年台海局勢多變，自西嶼大進滿88號遭中國海警船扣押後，海峽中線屢見台灣海巡艇與中國海警船對峙，面對中國海警船接收共軍退役艦艇，海巡署艦隊分署也展開噸位及武力提升。今（5）日最新千噸級「連江艦」進駐馬公港，與「屏東艦」成犄角之勢，守護澎湖南北海域，並由澎湖優秀子弟黃聰正擔任首任艦長，捍衛家鄉安全。

海巡署表示，連江艦係配合政府「國艦國造」政策，推動「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」 中新型 1000噸級巡防艦第3艘，由台船公司承造，艦長98.5公尺、寬13.2公尺、總噸位2437噸、最大船速可達24節、續航力6000浬 ， 配置有雷達自動測繪系統及紅外線熱顯像儀等各項新式航儀設備，另搭載中科院所開發鎮海火箭彈武器系統、20機砲遙控槍塔及射程達120米之高壓水砲，並設置直升機飛行甲板及兩艘航速36節警備艇， 能有效及提升執行澎湖海域各項救生救難、護漁及查緝走私偷渡等任務。

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艦隊分署副分署長楊朝卿表示，海巡署為維護澎湖海域治安及確保漁民作業權益，於澎湖隊共配置2艦（屏東艦及連江艦）、10艇（5艘100噸、4艘35噸、1艘CP艇）共同守護澎湖南、北海域，以有效嚇阻東北季風期間中國漁船越界捕魚及因應近年中國海警艦船襲擾。

連江艦長黃聰正，為澎湖優秀子弟。（記者劉禹慶攝）

連江艦首任簡任艦長由澎湖優秀子弟黃聰正擔任，黃聰正原是澎湖媒體人，「棄筆從戎」轉往海巡服務，一路在「澎湖艦」、「屏東艦」、「連江艦」服務，捍衛澎湖海疆安全。

中科院開發鎮海火箭彈武器系統，配備在連江艦。（記者劉禹慶攝）

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