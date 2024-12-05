我國需要多少輛M1A2戰車？ 裝甲兵中將曾在總長面前高喊「500輛」

我國需要多少輛M1A2戰車才夠？有裝甲兵中將曾在參謀總長面前高喊「500輛」。圖為我國M1A2T戰車測試情形（取自X）〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國對美採購的首批M1A2T戰車將於本（12）月中旬抵台，全數108輛戰車將於2026年底前交付完畢。至於我國應該要有幾輛M1A2戰車，才能滿足國軍戰備實需？知情人士透露，在美方同意售我M1A2T戰車前夕，有陸軍裝甲兵中將曾在前參謀總長李喜明面前，用手比出「五」，意指國軍地面部隊若能獲得500輛M1A2戰車，將對地面部隊戰力助益甚大。

美國國防部安全合作局（DSCA）2019年宣布，美國國務院同意售我108輛M1A2T戰車及相關配套，國防部也編列405億餘元跨年度預算支應，國防部公開預算書揭露，陸軍自今年計畫獲得38輛，明年、後年則分別獲得42、28輛，藉此強化北台灣中樞防衛戰力。據透露，首批戰車將於本月中旬抵台。

至於108輛M1A2T戰車全數交付後的部署情形，據軍方規劃，駐紮林口台地的269旅將部署一個連，另外10輛置於新竹湖口的陸軍裝訓部，其餘將供陸軍584旅使用，將全旅的CM11戰車換裝為M1A2T。

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我國108輛M1A2T戰車可能部署情形。（資料照，本報製圖）我國地面部隊現役戰車總數約1000輛，即使我國籌獲108輛M1A2T戰車，也僅佔國軍主力戰車總數一成左右，至於我國需要多少輛M1A2戰車，才能滿足防衛實需？據轉述，美國在2019年同意供售我國M1A2T戰車前夕，裝甲兵出身的李兆明中將，曾在時任參謀總長李喜明主持的國軍內部會議之中數度表達，就他的立場，我國需要500輛M1A2戰車，方能滿足地面部隊防衛作戰實需，他越說越起勁，還用右手比出了「五」。

知情人士說，李兆明當時擔任參謀本部訓練次長，過去曾有裝甲584旅旅長等經歷，李喜明當時未對李兆明的意見多做回應，只是笑而不語。在此會議之後約2至3個月，美方即正式宣布售我108輛M1A2T戰車。







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