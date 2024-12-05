阿帕契換新眼！美軍測試翼掛式AESA雷達

美國陸軍近日表示，將以 AH-64 阿帕契攻擊直升機為平台，測試新型翼掛式主動相位陣列雷達。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《戰區》（The Warzone）報導，美國陸軍計劃為AH-64E V6阿帕契攻擊直升機進行重大技術升級，測試在機翼掛架上安裝主動電子掃描陣列（AESA）雷達。此舉預計將顯著提升阿帕契的偵搜和作戰能力，使其在現代戰場更具優勢。

不同於傳統機械掃描雷達，AESA雷達由數百個微型雷達模組組成矩陣，能以電子方式快速掃描目標，具備更高的可靠性、更遠的探測距離（例如俄羅斯Ka-52直升機搭載的AESA雷達，可偵測40公里外的戰車群）和更強的抗干擾能力。AESA雷達還能同時執行多項任務，例如同時監控地面和空中目標、追蹤天氣變化等，這是傳統雷達難以做到的。

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新雷達功能強大，除了目標搜索和追蹤，它還能穿透惡劣天氣精確定位目標，提供即時地形導航，並運用擴增實境（AR）技術協助飛行員規避地形障礙。

為期三週的測試將在阿拉巴馬州的雷德斯通兵工廠（Redstone Arsenal）進行，測試目標涵蓋地面目標（機車、卡車、戰車）、近岸目標和空中目標（直升機、無人機等），旨在評估雷達在不同環境下的性能、驗證與其他系統的整合性，並為後續的量產和部署提供關鍵數據。

如果測試成功，這款AESA雷達未來可能應用於UH-60黑鷹、CH-47契努克直升機，以及未來的長程突擊機（FLRAA）等多種平台。值得一提的是，俄羅斯也已在其Ka-52攻擊直升機上開發類似技術，顯示AESA雷達正成為現代軍用航空器的關鍵裝備。

對於服役40年的AH-64阿帕契來說，這是阿帕契服役40年來最重要的技術升級之一，也預示著未來作戰系統將更加智慧化和多功能化。美軍目前正在測試阿帕契偵測和摧毀敵方無人機的能力，而AESA雷達在偵測小型自殺式無人機方面具有顯著優勢。它能更快、更遠地發現目標，即使是小型或低雷達截面積的目標。

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