軍武新知》用更會跑的標靶磨練神射手 美陸軍新TMT靶具明年啟用

車輛型「無軌式移動靶具」（TMT-V）時速可達30英里（約48.2公里／時）。（普瑞特米勒國防公司網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕無人機作戰的趨勢，讓現代軍隊面對到更難偵測、行動更靈活但殺傷力不俗的新興威脅，促使部隊開始革新戰演訓模式，才能保持戰場優勢。有鑒於此，美國陸軍日前確定採購新型的「無軌式移動靶具」，運用其可模擬車輛、人員標靶，以及射擊即時回饋的通信能力，有效提升部隊實彈射擊的整體訓練效能。

美陸軍本次採購的「無軌式移動靶具」（Trackless Moving Target. TMT）由普瑞特米勒國防公司（Pratt Miller Defense）生產，該公司官方新聞稿指出，TMT有載具和步兵兩種型號、採用GPS導引的路徑追蹤科技，是一款能抵禦輕兵器射擊的訓練儎台，與訓場中設置的固定靶相比，具備更佳的訓練效益。

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圖為車輛型「無軌式移動靶具」（TMT-V）今年4於美國北卡州自由堡實地展示的情形。現已獲美陸軍正式下單採購，預計2025年夏季就能投入部隊訓練使用。（美軍DVIDS網站）人員型「無軌式移動靶具」（TMT-V）的時速則僅12英里（約19.3公里／時）。（普瑞特米勒國防公司網站）

根據該公司公開資訊，TMT為電池驅動，其中步兵型（TMT-I）時速可達12英里（約19.3公里／時）、車輛型（TMT-V）則可達30英里（約48.2公里／時），具四輪轉向且能抵禦5.56、7.62公厘步槍彈，以及50機槍的12.7公厘彈藥重複射擊；更搭載「區域導向命中偵測」（zone-based hit detection）系統，搭配無線網路，受訓人員得以即時獲得回饋。

事實上，這款靶具此前曾用於美國空軍救護隊的野戰射擊訓練，而美國陸軍則是今（2024）年4月在北卡州自由堡（Fort Liberty），由「模擬、訓練暨儀器專案執行辦公室」（PEO STRI）進行實地展示後才決定下單採購，擴大新型靶具的使用規模。

普瑞特米勒防務公司表示，在獲得軍方正式的採購合約後，TMT靶具預計明（2025）年夏季起就能陸續投入陸軍及國民兵各州的訓練中心使用，提升美軍部隊官兵的訓練效率與射擊熟練度。

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