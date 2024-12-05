美軍新利器！LRMP精準砲彈射程達120公里 遠程打擊能力大增

「遠程機動投射彈」（Long-Range Maneuvering Projectile, LRMP）的外型。（取自GA-EMS官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事網站《海軍新聞》（Naval News）報導，美國通用原子電磁系統公司（General Atomics Electromagnetic Systems, GA-EMS）近日獲美國海軍重大合約，開發創新型「長程機動投射彈」（Long-Range Maneuvering Projectile, LRMP），將傳統火砲射程推進至120公里，達現有火砲系統的四倍之多。

這項合約由先進技術國際公司（Advanced Technology International）負責執行，通過海軍水面技術創新聯盟（NSTIC）授權的特殊機制（OTA）簽署，旨在提升美軍遠程精準打擊能力。GA-EMS總裁佛尼（Scott Forney）表示，LRMP具備革命性設計，不僅大幅延伸射程，還結合卓越的機動性與精準度，能靈活執行打擊與偵蒐等多元任務，有效鎖定120公里內的固定與移動目標。

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LRMP採用創新的「魯洛三角形」（Reuleaux triangle）彈體設計與自主導航系統，即使在無GPS支援的情況下，亦能精準攻擊遠距移動或隱蔽目標。飛彈升空後，內建的摺疊式機翼展開，使其如微型無人機般滑翔，並進行軌道調整以提高命中效率。模組化彈頭設計則賦予其多重任務能力，從精準打擊到情報蒐集均可勝任。

GA-EMS武器計畫負責人魯克（Mike Rucker）透露，LRMP已在猶他州杜格威試驗場（Dugway Proving Ground）完成多項關鍵測試，未來五年將持續優化，以適應不同作戰平台需求。

LRMP的一大優勢在於其簡化設計與獨特彈體結構，無需額外推進裝置即可實現超長滑翔，並完全相容於現役155公厘火砲系統。這意味著軍方可在不更換既有裝備的情況下，顯著擴大作戰範圍，降低採購與部署成本。

此外，LRMP的運行高度達12至14公里，這種高空滑翔模式不僅提高了對移動目標的命中率，也使其具備優秀的隱蔽性能，適合現代化戰場需求。

根據報導，這份為期五年的合約涵蓋LRMP全系統開發與測試，標誌著美軍遠程精準打擊能力的重大進展。隨著技術成熟，LRMP有望成為未來戰場上的核心利器，對現代化戰爭產生深遠影響。

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