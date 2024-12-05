驚險畫面直擊！美軍A-10戰機在敘利亞展示火力震撼飛行

美國官員表示，美軍定期在敘利亞東部進行A-10雷霆二式攻擊機的武力展示任務。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國A-10C雷霆二式攻擊機（Thunderbolt II）近日在敘利亞東部活動的消息引發廣泛關注。隨著敘利亞反抗軍取得進展，對總統阿薩德政權構成多年來最嚴峻的威脅，外界揣測美國可能利用A-10的強大火力支援叛軍行動。然而，美國國防部消息人士強調，這些飛行主要是「展現武力」，而非直接參與敘利亞內戰。

根據美國國防新聞網（Defense News）報導，12月3日一段影片顯示A-10低空飛越敘利亞與伊拉克邊界附近的村莊，但官方消息指出，這些行動僅止於威懾，並未直接介入軍事打擊。同日，美國中央司令部（CENTCOM）在軍事支援點幼發拉底河附近進行空襲，摧毀三輛多管火箭發射車、一輛T-64坦克、一輛裝甲運兵車及迫擊砲。然而，這些目標並非由A-10攻擊，而是由其他美軍力量執行。

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美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）進一步解釋，此次打擊針對對美軍構成「明確且迫切威脅」的目標，包括伊朗支持的民兵組織曾多次攻擊該地區的美軍設施。他強調，此行動純粹屬於自衛，並無涉入阿勒坡或敘利亞西北部的反抗軍運動。美軍在敘利亞的主要任務仍為打擊伊斯蘭國（ISIS）殘餘勢力，同時確保部署人員及設施的安全。

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America enters the Syria chat!



A U.S. A-10C “Warthog” spotted near Deir Ezzor, supporting SDF advances against Assad and Iranian-backed forces along the Euphrates. pic.twitter.com/KVIBg7wWb7 — Open Source Intel （@Osint613） December 3, 2024

A-10攻擊機被美軍暱稱為「疣豬」（Warthog），主要用於密接空中支援任務，包括攻擊敵方戰車、武裝車輛、砲兵陣地及重要地面目標，機上掛載大量飛彈及炸彈。

值得注意的是，早在2023年10月，五角大廈因以色列與哈瑪斯戰爭爆發，已部署更多A-10至中東地區。107遠征戰鬥機中隊（107th Expeditionary Fighter Squadron）隨即進駐，執行相關任務。A-10憑藉強化裝甲與30毫米機砲，在伊拉克、阿富汗戰場，以及對抗伊斯蘭國（ISIS）的行動中發揮關鍵作用。然而，因應未來高技術對手（如中國），A-10逐步退役，原因是其在先進威脅環境下的生存能力受到挑戰。

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