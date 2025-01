驚險畫面直擊！美軍A-10戰機在敘利亞展示火力震撼飛行

美國官員表示,美軍定期在敘利亞東部進行A-10雷霆二式攻擊機的武力展示任務。(圖:美國空軍)

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國A-10C雷霆二式攻擊機(Thunderbolt II)近日在敘利亞東部活動的消息引發廣泛關注。隨著敘利亞反抗軍取得進展,對總統阿薩德政權構成多年來最嚴峻的威脅,外界揣測美國可能利用A-10的強大火力支援叛軍行動。然而,美國國防部消息人士強調,這些飛行主要是「展現武力」,而非直接參與敘利亞內戰。

根據美國國防新聞網(Defense News)報導,12月3日一段影片顯示A-10低空飛越敘利亞與伊拉克邊界附近的村莊,但官方消息指出,這些行動僅止於威懾,並未直接介入軍事打擊。同日,美國中央司令部(CENTCOM)在軍事支援點幼發拉底河附近進行空襲,摧毀三輛多管火箭發射車、一輛T-64坦克、一輛裝甲運兵車及迫擊砲。然而,這些目標並非由A-10攻擊,而是由其他美軍力量執行。

美國國防部發言人賴德(Pat Ryder)進一步解釋,此次打擊針對對美軍構成「明確且迫切威脅」的目標,包括伊朗支持的民兵組織曾多次攻擊該地區的美軍設施。他強調,此行動純粹屬於自衛,並無涉入阿勒坡或敘利亞西北部的反抗軍運動。美軍在敘利亞的主要任務仍為打擊伊斯蘭國(ISIS)殘餘勢力,同時確保部署人員及設施的安全。

