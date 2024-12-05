俄烏戰爭迎來新契機？ 外媒揭烏克蘭與川普團隊密會 探索和平解方

9月27日，時任總統參選人川普在紐約川普大樓與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭官員近日與美國總統當選人川普即將上任的政府核心人物，進行高層會談，試圖在川普正式上任前，縮小雙方在俄烏戰爭解決方案上的重大分歧，此舉旨在為深陷戰火的烏克蘭尋找和平出路。

《華爾街日報》披露，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）4日在華盛頓會晤川普任命的俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）、即將上任的白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）及副總統當選人范斯（JD Vance）。葉爾馬克更於稍早與即將上任的白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）在佛州進行會談，這顯示基輔正積極與川普團隊建立外交連結。

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凱洛格曾表示，拜登政府加速向烏克蘭提供武器，有助於川普未來在與莫斯科談判中獲得優勢。然而，川普團隊對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的態度冷淡，這與烏克蘭總統澤倫斯基視北約為抵禦俄羅斯侵略關鍵保障的立場形成對比。澤倫斯基近來則釋出訊息，若北約允許未被佔領的烏克蘭加入，他願考慮停火，並透過外交途徑而非武力收復被俄羅斯佔領的領土。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）3日強調，基輔拒絕任何替代方案，只接受北約成員資格作為安全保障。對此，國際危機組織（International Crisis Group）分析師盧西安·金（Lucian Kim）指出，烏克蘭目前採取「最大化訴求」策略，展現其談判底線，為未來談判增添籌碼。

報導指出，葉爾馬克此行的重要目標在於傳達基輔對和平的渴望。他向川普團隊強調，烏克蘭需要的是「永續和平」，而非短暫或不穩定的妥協方案。一位了解基輔想法的消息人士指出，這不僅符合烏克蘭利益，也有助於美國的戰略利益。

在國際層面，烏克蘭試圖呈現自己為和平的積極推動者，而非障礙者。澤倫斯基最近的外交行動與言論顯示，他已開始調整立場，希望以外交手段在國際社會中爭取更大支持。然而，這些努力能否促成川普政府與基輔的合作，仍有待觀察。

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