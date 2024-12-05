防共軍滋事、確保美政權轉移 美3艘航艦緊盯西太平洋動態

美軍華盛頓號航艦正在日本部署。（取自美軍DVIDS）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國將於明年元月政黨輪替，而我國總統賴清德過境美國訪問南太平洋友邦，外界關注中共解放軍是否在此敏感時機，再度實施對台軍事演習。為確保西太平洋局勢穩定，外媒報導，美國海軍「林肯號」、「華盛頓號」與「卡爾文森號」3艘航艦，現已部署於西太平洋，藉此有效因應突發狀況，並達到威懾之效。

根據國外軍事媒體《海軍新聞》（Naval News）報導，美軍3艘「尼米茲級」核動力航艦已在西太平洋活動，「華盛頓號」正部署於日本橫須賀基地，「林肯號」於上月底離開馬來西亞後，現正於南海活動；「卡爾文森號」上月中旬從美國西岸的聖地牙哥啟航後，現已進入第七艦隊的衛戍區域。

根據《美國海軍學會新聞網》本月2日圖資，美軍3艘航艦正往西太平洋聚集。（取自USNI NEWS網站）追蹤航艦動態的《美國海軍學會新聞網》（USNI NEWS）12月2日發布的圖資顯示，若與11月27日的美國航艦動態相比，「卡爾文森號」持續向西航行，「林肯號」則位於菲律賓西方海域活動。

報導陳述，這3艘航空母艦共操作包括F-35戰機在內的三個艦載機聯隊，這是美軍考量美國總統交接，以及我國總統賴清德訪美等因素，進而強化在西太平洋的部署。

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