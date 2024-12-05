經歷基隆彈藥庫爆炸截肢 士官裝上「高科技仿生手」獲新生

洪姓中士去年因六軍團基隆彈藥庫爆炸事故而重傷截肢，今日穿戴仿生手臂現身台灣醫療科技展，可執行多項手部精細動作。（軍聞社提供）〔記者吳哲宇／台北報導〕台灣醫療科技展今（5）日在台北南港展覽館開幕，國防部常務次長黃佑民中將今日前往「國軍醫療體系」陳展區主持開幕儀式。值得注意的是，去年遭基隆彈藥庫爆炸事故波及，因而重傷截肢的洪姓中士，今日也穿戴「高科技仿生手臂」現身會場，還可執行多項手部精細動作。



國軍今年參與「2024台灣醫療科技展」展覽，《軍聞社》報導，國軍以「敵火危急下，重症傷者救治－前進外科小組」、「病患脫離呼吸器智慧預測系統」和「智慧眼鏡AI化療藥物調製技術」等40項特色成果參展，區分「軍陣醫學」、「高端技術」及「創新醫療」等三大特色主軸，展出海報陳列40張、影片播放25部、實體物品25件及醫療體驗8站。



另外，去年遭逢六軍團基隆彈藥庫爆炸波及的洪姓中士，在重傷截肢後，他於三軍總醫院協助下穿戴「高科技仿生手臂」，現已能執行多項手部精細動作，他今日也穿戴這套仿生手臂現身會場，成為活動一大亮點。

台灣醫療科技展今日在台北南港展覽館開幕，國防部常務次長黃佑民中將今日前往「國軍醫療體系」陳展區主持開幕。（軍聞社提供）國防部常務次長黃佑民中將表示，國軍藉由此次參展，軍醫局展示國軍高端醫療技術、AI創新醫療特色等成果，充分體現軍醫人員專業水平與價值，更能與民間醫療院所彼此交流、觀摩，拓展醫界視野，並提升軍民合作契機，推動醫療體系的現代化與國際化。

黃佑民指出，此次軍醫局以發揚「健軍衛國、慧醫先鋒」為主軸，統籌所屬國防醫學院及各國軍醫院，展出各類最新醫療科技主題，彰顯軍醫體系沛然的成果與能量。

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