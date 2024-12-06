共軍對台軍演機率升高 15艘共艦在台海周邊海域活動

根據國防部最新發佈的共軍機艦動態顯示，自12月5日6時至今日6時止，共有16架次共機丶15艘中共船艦在台海周邊持續活動，軍方則以任務機丶艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統出訪將於今天傍晚返台，國安高層研判共軍可能在今天或是明天展開對台軍演，根據國防部最新發佈的共軍機艦動態顯示，自12月5日6時至今日6時止，共有16架次共機丶15艘中共船艦在台海周邊持續活動，軍方則以任務機丶艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

15艘中共船艘當中，有13 艘為解放軍軍艦丶2艘為公務船，與平日保持5丶6艘艦艇在台海周邊活動的數量相比，明顯高出許多，軍方研判有可能是即將進行軍演的徵兆。此外，在共機部分，共計偵獲共機16架次，其中逾越海峽線及進入北部丶西南及東部空域7架次。

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根據國防部今早發佈的共軍在台海周邊活動示意圖，軍機活動部分，在台灣東部空域包括一架次的直升機活動，這代表著直升機是自共艦上起飛進行演練。

軍方人士指出，海軍為因應共軍行動及灰色地帶作戰，作戰艦艇的調度應變上，的確相當吃緊，也因此海軍調整了艦艇維修保養模式，除了大修之外，其他艦艇即便處在保養及例行維修狀況，也必需要能「聞令出動」，快速出海攔截監控共艦。

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