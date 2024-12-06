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賴總統出訪今天返國 空軍派4架F-16戰機伴飛
賴總統專機於11月30日飛往夏威夷，4架F16掛彈伴飛護送。（資料照，記者陳昀攝）
〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統結束出訪行程，預計在今天傍晚返國，由於共軍在台海週邊活動頻繁，空軍今天將循例派出4架F-16戰機掛彈伴飛護航。
國安高層研判共軍可能在今天或是明天展開對台軍演，根據國防部最新發佈的共軍機艦動態顯示，自12月5日6時至今日6時止，共有16架次共機丶15艘中共船艦在台海週邊持續活動，軍方則以任務機丶艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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賴總統在11月30出發時，空軍循例在總統專機起飛後派出4架F-16戰機掛彈升空伴飛，護送總統專機離開領空，當天是從花蓮空軍基地派遣戰機升空，今天的戰機派遣，規劃從另一個基地起飛執行任務。
國防部當天也發佈「攜手團結，無懼挑戰」文宣影片表示，中華民國一直是區域內穩定且值得信賴的夥伴。台灣是國際社會的關鍵力量，我們追求和友盟國家的共榮發展，從未向威脅低頭。影片內容指出，每一次訓練、每一場演習，都是守護民主自由的最強防線。如果有人想要破壞區域和平穩定，想要奪走台灣的民主自由，我們堅決說不，做好準備，隨時挺身而出。
賴總統專機飛往夏威夷時，空軍派出4架F-16戰機掛彈伴飛護送。（國防部提供）