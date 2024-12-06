避免發生職場霸凌丶不當管理事件 嚴德發：主官管身正，不令而行

政府各部會近來頻生職場霸凌丶管理不當爭議，退輔會主委嚴德發日前特別召集各處會主管當面溝通，特別發表重點工作指示，期許擔任主官、主管就要以身作則，一切遵守法令，一切照規矩。（圖：退輔會提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕政府各部會近來頻生職場霸凌丶管理不當爭議，退輔會主委嚴德發日前特別召集各處會主管當面溝通，特別發表重點工作指示，勉勵各處會主管及會屬機構首長落實管理責任，營造愉悅工作環境，和同仁一起全心為榮民（眷）服務。

嚴德發日前在榮光大樓19樓集會廳召集各處會主管及同仁當面溝通，隨後並透過視訊會議，向榮家、榮服處、榮院等各會屬機構首長發表談話，期許擔任主官、主管就要以身作則，「其身正，不令而行，其身不正，雖令不從」，「正」是甚麼？就是一切遵守法令，一切照規矩。

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他提出四句話期勉所有主官、主管：「人有定職、事有定規、物有定位、行動有序」，每個人盡到其固定的職責，每件事都按規矩辦，就能讓單位「正常」。如何維持單位的正常運作？就從主官、主管本身的領導做起，透過分層負責，或親自訪查，和同仁打成一片，對單位裡「急、難、病、痛、苦」的人員，都要掌握，給予輔導或重點支持，從源頭處理，避免問題累積，造成風險。

除消極避免風險外，嚴德發更提出積極的領導作風，就是要營造單位的愉悅工作環境。他指出，自520上任之後，走訪許多榮家、榮服處、榮院，都感受到愉悅的工作環境和氣氛，期許所有單位共同努力，竭力為榮民（眷）提供最完善的服務照顧。

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