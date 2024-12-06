建立勇鷹高教機發動機維修能量 空軍21.1億標案委漢翔公司執行

「勇鷹」高級教練機大秀「大象走路」的編隊威風畫面，這也是「勇鷹」罕見的以這種編隊方式被拍攝到。（資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍採購66架「勇鷹」高教機，目前依期程進行量產及交機，是近年「國機國造」政策的重要指標，每架「勇鷹」高教機配備有2具F124-200TW型發動機，66架高教機使用發動機及備用庫儲使用的發動機，合計數量相當大，為籌建發動機能量，根據國防部今天發佈的決標公告指出，空軍以21.1億經費委由漢翔公司執行， 期程自本月5日起，至116年6月30日止。

空軍現役46架AT-3高教機規劃於114年第二季起逐步汰除，將由66架「勇鷹」高教機來接替任務，根據國軍規劃，「勇鷹」高教機將優先滿足台東空軍七聯隊需求，而高雄岡山空軍基地114年起開始接收「勇鷹」高教機。等到向美國採購的F-16V block70戰機返國進駐台東志航基地後，支援台東的「勇鷹」高教機也將進駐高雄岡山空軍基地。

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不過，漢翔在今年9月26日發表聲明說明勇鷹高教機狀況時，意外揭露2022年出廠的編號1110號機，空軍使用後反應，該機有頻繁機艙噪音及抖動現象，因而回廠檢修改善。漢翔公司補充說明，漢翔出產的各架勇鷹號交付空軍後，均依程序驗收及服役，惟1110號機於服役期間，發現機艙噪音及抖動現象，返廠進行測試及改善。

此外，114年度國防部所屬單位預算書揭示，空軍編列114年至116年、共3億4132萬元的持續性預算，採購「新式高教機性能科目軌跡噴煙裝置」，預算高峰落在115年，單年度為1億7080萬元。空軍說明，為了銜接學員基礎換裝訓練及雷虎小組操演機，擬針對新式高教機實施構改及增購噴煙油箱裝置，除幫助訓員於有限架次內加速適應快速機特性，並可滿足任務需求。

每架「勇鷹」高教機配備有2具F124-200TW型發動機，66架高教機使用發動機及備用庫儲使用的發動機，合計數量相當大，為籌建發動機能量，根據國防部今天發佈的決標公告指出，空軍以21.1億經費委由漢翔公司執行， 期程自本月5日起，至116年6月30日止。（資料照，記者劉宇捷攝）

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