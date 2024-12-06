澳新通用巡防艦競標中 日擬釋「最上級」護衛艦技轉拚出線

圖為去（2023）年9月下水的日本海上自衛隊最上級7號護衛艦「仁淀號」（FFM-7）。（日本海上自衛隊官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕澳洲現正進行海軍新一代「通用型巡防艦」計畫競標，國防部日前更宣布德、日兩國提案進入終輪審查；為提升兩國軍工合作與競案需求，日本防衛省宣布現已同意出口「令和6年度型護衛艦」相關裝備及技術，以利在澳軍新案中「出線」獲選，同時透過簽署共同研發計畫，強化雙邊軍工合作關係。

日本防衛省上（11）月28日公告指出，隨著澳海軍新型通用巡防艦競案已進入終輪決選、預計在日、德兩國提案間抉擇，因此，該國於當日召開「國家安全委員會」，決議允許基於「防衛裝備轉移三原則」，向澳洲「令和6年級」護衛艦相關裝備、技術，也就是改良放大版的「最上級」護衛艦，以利得標後加速推進共同研發計畫與生產進程。

請繼續往下閱讀...

澳洲國防部是在上月25日宣布三菱重工（MHI）「最上級」護衛艦、以及蒂森克魯伯海洋系統的MEKO A-200型巡防艦，通過新一代通用巡防艦標案審查、進入最終決選；前者是日本海上自衛隊現役儎台、後者也已有多國外銷紀錄，如本案目標汰換的「紐澳軍團級」（Anzac-class）巡防艦，即是基於德國MEKO系列艦客製化打造而成。

圖為三菱重工提交給日本防衛省的「新型FFM」護衛艦設計提案，整體上可視為的加強暨放大版的最上級艦。（擷自日本防衛省官方文件）

根據三菱重工公開資料，「令和6年級」護衛艦標準排水量約4800噸、最高時速逾30節，主武器大抵沿襲最上級艦裝備，另將配備新型防空飛彈（A-SAM），防空、偵蒐能力更優異，有機率發展成飛彈護衛艦（FFG）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法