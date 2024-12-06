與波音子公司分庭抗禮 貝爾德事隆首曝美軍「X-飛機」原型

貝爾為美國國防高等計畫研究署提出的「X-飛機」實驗機原型。（貝爾德事隆公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍長期是空優作戰的領導者，儘管無人機近年崛起，五角大廈仍相繼推動海、空軍各自的「次世代空優」（NGAD）計畫；也透過「國防高等研究計畫署」進行尖端作戰儎台的概念發展；今（2024）年5月獲選「短跑」（SPRINT）計畫的貝爾德事隆公司，日前便首度公開該計畫提案的風洞測試原型機，與同樣入選的波音「極光飛行子公司」展開正面對決。

貝爾德事隆公司當地時間前（4）表示，本次公開展示的「短跑」計畫實驗機，目前已陸續完成折疊式旋翼系統、以及機體的風洞測試實驗，初步驗證了其集飛行性能、垂直起降和高酬載於一身的設計，能在缺乏完整跑道的戰場中，保持相當空運能量，符合美軍現今的「彈性戰鬥部署」（ACE）概念。

請繼續往下閱讀...

而這架實驗機參與的「短跑」計畫，正式名稱為「速度暨跑道不受限科技」（Speed and Runway Independent Technologies, SPRINT）、由DARPA聯手美軍特種作戰司令部（SOCOM），目標開發出一款無須跑道起降又可兼顧性能的「X-飛機」（X-plane）；初期要求除得具備空速400至450節（約時速740至833公里）巡航性能，且要能野戰起降，並適用於大、中、小等多尺寸機型。

美國波音「極光飛行科學」子公司為美國DARPA設計的「X-飛機」實體渲染圖，採內製扇翼設計，目標在2027年完成原型機首飛。（極光飛行科學公司官網）

該計畫去（2023）年11月進入第一階段（Phase 1）後、今年5月選定波音「極光飛行科學」子公司（Aurora Flight Sciences）、貝爾德事隆公司進入1B階段（Phase 1B），將以一年時間完成其提案的初步設計工作（Preliminary design）。

而在此前，波音子公司10月初已先行公布其「X-飛機」的示意圖，可見該儎台採用內置扇翼（FIW），翼展約13.7公尺、目標酬載可達450公斤，近似美國空軍現役的B-2、測試中的B-21匿蹤轟炸機，具備高燃油效率、航程更長的優勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法