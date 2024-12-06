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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄軍再發捷報 宣稱再攻下烏東2村莊

2024/12/06 19:31

庫拉霍沃遭到俄軍轟炸，大樓起火。（美聯社資料照）庫拉霍沃遭到俄軍轟炸，大樓起火。（美聯社資料照）

吳裕堯／核稿編輯

俄軍宣稱攻佔蘇希亞利（藍圈）與普斯京卡（紅圈處）兩座村莊。黃圈為烏軍重鎮波克羅夫斯克。（擷取自Google Map）俄軍宣稱攻佔蘇希亞利（藍圈）與普斯京卡（紅圈處）兩座村莊。黃圈為烏軍重鎮波克羅夫斯克。（擷取自Google Map）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部今（6）日說，俄軍在烏東戰場又攻佔了兩座村莊，其中一座與烏軍重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）相距不遠，另一座村莊則靠近工業城鎮庫拉霍沃（Kurakhove）。

《法新社》報導，俄羅斯國防部在每日戰況報告中說，俄軍單位解放了蘇希亞利（Sukhi Yaly）與普斯京卡（Pustynka）兩座村莊。

蘇希亞利位於庫拉霍沃鎮西南方約13公里處，而庫拉霍沃鎮一旁還有一座與城鎮同名的水庫。庫拉霍沃水庫也是俄軍意欲奪取的戰略目標之一。

普斯京卡坐落在波克羅夫斯克正南方。波克羅夫斯克是烏軍在烏東的後勤中心，有數條鐵路與公路在此交會，被烏軍用來為前線輸送補給與增援。

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