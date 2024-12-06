美海軍「超級大黃蜂」戰機升級中 新型電戰系統通過設計審查

圖為美國海軍的F/A-18F雙座型機，為接受第三批次延壽的升級版，2022年隸屬第9空測評中隊（VX-9）。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍艦載機主力F/A-18E/F戰機，近年隨著F-35B/C戰機服役，「超級大黃蜂」們也正接受生涯第三次升級；面對未來戰場無人機、電子戰當道，五角大廈也準備強化它的電戰系統，當責的國防承包商RTX日前宣布，該系統原型現已完成初步設計審查，可望進一步保障其空優。儘管如此，該機今（2024）年僅獲美軍17架新訂單，交機後產線能否續命仍待觀察。

RTX公司新聞稿指出，本次設計審查主要確認了硬體可更換部件（the weapons replaceable assemblies, WRAs）、以及各部件間的運作機制，確保其達到軍種所要求的主動式電戰能力；該公司去（2023）年底獲軍種的原型機生產合約後，未來將持續研發精進，為F/A-18E/F戰機打造更先進的電子戰系統。

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美軍大黃蜂、超級大黃蜂戰機現行電戰系統，未來將以RTX公司研發的先進電戰系統（AEW）進行升級。（美國L3harris官網）

該公司研發中的「先進電戰系統」，旨在取代超級大黃蜂戰機現有版本的AN/ALQ-214電戰反制系統及AN/ALR-67（V）3雷達接收預警器，強化美軍航艦艦載機聯隊的自衛能力，該系統預計在2026年完成測評後投產，2027年起換裝並投入戰備。

另一方面，美軍為F/A-18E/F戰機規劃的第三批次升級（Block III SLM），今年6月也接收首批2架升級機服役，除機體延壽2500小時、更新航電並強化匿蹤性，同時也強化其聯網能力，使其能與友軍戰機、海軍艦艇形成更緊密的作戰網絡，深化全領域作戰效能。

不過，服役25年的超級大黃蜂戰機近年買氣稍歇，除美國海軍今年3月追加的17架第三批次新機外，就無其他外國訂單，雖然現役機種完成升級後可望服役至2040年代；但若日後再無其他買家「續命」，其產線可能在2027年就會被迫停擺，未來能否再見到新的F/A-18E/F型機出廠，仍有待觀察。

雖然美軍現役的F/A-18E/F戰機獲得最新升級，但它的產線在買氣欠佳的現實下，可能在2027年後就會面臨裁撤的命運，未來能否在看到新的超級大黃蜂出廠，仍有待觀察。（美國RTX公司網站）

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