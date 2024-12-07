萬劍彈量產任務本月結案 射程400公里增程彈轉為小批量研製

空軍曾在清泉崗基地營區開放活動中，展示IDF戰機掛載「萬劍彈」，讓國人可近距離觀賞萬劍彈特殊方形的彈體構型。圖為射程可達200公里的萬劍一型彈。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部執行「海空戰力提升計畫」，以特別預算方式編列了2369億6999萬7千元預算，十大項目中的「萬劍飛彈系統」，量產任務將在本月底完成並且宣告結案，是十大項目計畫中第一個結案的量產任務，共計量產逾150枚丶射程可達200公里的萬劍彈。

軍方人士今天指出，萬劍彈在空軍及中科院歸類為萬劍一型彈，中科院也研製丶驗證射程可達400公里的萬劍二型彈（或稱增程型萬劍彈），雖然「海空戰力提升計畫」及特別預算項下的萬劍彈生產任務將於月底結束，但萬劍二型彈的研製及精進驗證並未停止，將會轉國防部年度預算項目下持續進行。

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空軍先前曾由台中IDF聯隊丶台南IDF聯隊所屬的作戰隊，輪流進行萬劍彈實彈射擊操演，均能精準命中靶區。（資料照）

「海空戰力提升計畫」及特別預算包括十大項目，分別為：岸置反艦飛彈系統的第一階段及第二階段，野戰防空系統（陸射劍二飛彈）丶陸基防空系統（天弓三型飛彈）丶無人攻擊載具系統（劍翔無人機），萬劍飛彈系統丶雄昇飛彈系統（增程型攻陸巡弋飛彈）丶海軍高效能艦艇第一階段及第二階段，以及海巡艦艇加裝戰時武器系統。

軍方人士今天指出，萬劍飛彈系統在特別預算中，分配到的經費總額是125億元，自111年度到113年度止，以每年量產數量可達50枚計算，3年來的量產數量至少已達150枚，萬劍彈配置給國造IDF經國號戰機使用，經過多次實彈射擊驗證，對提升IDF戰機遠距精準攻擊戰力具有相當大的成效。

萬劍彈全名為「萬劍機場聯合遙攻武器」，由國造IDF經國號戰機掛載，兩側機翼下方可各掛載一枚，在高空對敵方目標發射後，對於共軍機場丶軍隊集結區域可產生大面積的殺傷力，具有強大的源頭打擊能力。

萬劍彈的上端背部有一對可收折的飛行翼面，尾部採Ｘ型的尾舵操控翼面，飛彈後部安裝一具渦輪引擎，主要武裝段則位於前部中段，最前面的白色彈頭部則為導引控制段。（圖片擷取自中科院影片）

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